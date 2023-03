Getin Holding podtrzymuje, że docelowo chciałby sprzedać Idea Bank Ukraina

Patkowski: Ugody to najlepsze rozwiązanie i dla frankowców, i dla banków Banki wciąż mają w swoich rękach silne instrumenty, by problem frankowy sprawiedliwie uregulować, czyli ugody. One są obecnie zawierane, ale ich potencjał nie jest wykorzystany – mówi w rozmowie z wtorkową "Rzeczpospolitą" Piotr Patkowski, wiceminister finansów.