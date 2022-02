Getin Bank będzie miał nową bankowość internetową

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Getin Bank wymienia serwis bankowości internetowej. Nowy system będzie miał zmieniony wygląd i dodatkowe funkcje. Nowości będą wdrażane stopniowo, w kolejnych modułach. System został zaprojektowany w technologii RWD.

Oznacza to, że jego wygląd będzie się automatycznie dostosowywał do ekranu urządzenia, na jakim jest wyświetlany. Będzie go można obsługiwać także na urządzeniach mobilnych, w tym na smartfonach. Obecnie RWD to już w zasadzie rynkowy standard. Może być to alternatywny kanał dla aplikacji mobilnej.

Na początku klienci Getinu zobaczą w nowej odsłonie moduł finanse, w którym znajdą swoje rachunki. Docelowo będzie on gromadził wszystkie produkty finansowe klienta w jednym miejscu. W następnych kwartałach zmiany obejmą wnioski produktowe i obsługowe, a potem płatności. Jako ostatnia zostanie zmieniona strona główna bankowości razem z menu. Wówczas klienci poznają pełną odsłonę nowej bankowości internetowej.

Marta Dałkiewicz, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Getin Noble Bank tłumaczy, że bank chce, by nowa bankowość była bardziej ergonomiczna i intuicyjna. Bank zdecydował się na wdrożenie w kilku etapach, by klienci mogli w płynny sposób przejść ze starej bankowości do nowej.

- Takie rozwiązanie sprawia, że nie musimy czekać cały rok na nowe rozwiązania – możemy usprawniać bankowanie krok po kroku i stopniowo przyzwyczajać klientów do nowego interfejsu – mówi Marta Dałkiewicz

Nową bankowość zaprojektowano zgodnie z zasadami dostępności określonymi w aktualnie obowiązującym standardzie międzynarodowym – WCAG 2.1. Dzięki temu będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiana bankowości internetowej jest elementem Programu Transformacji Digital realizowanego obecnie w Getin Noble Banku.

WB