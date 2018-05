GetBack po raz czwarty nie opublikował raportu rocznego. Nowego terminu brak

GetBack po raz czwarty przełożył publikację raportu za 2017 rok. Tym razem spółka nawet nie pokusiła się o wskazanie nowego terminu.

30 kwietnia, 15 maja, 21 maja oraz 29 maja – to kolejne daty, które zarząd GetBacku wyznaczał jako terminy opublikowania sprawozdania rocznego za 2017 r. Podobnie, jak w trzech poprzednich przypadkach, także i dziś kierownictwo spółki nie wywiązało się ze swoich zapowiedzi.

Na komunikat o zmianie terminu publikacji raportu czekać musieliśmy aż do godziny 23.16. Pewną nowość w standardowo brzmiącej treści stanowi to, że tym razem GetBack w ogóle nie podał nowej daty publikacji dokumentu.

- Aktualnie trwają prace nad sporządzeniem ostatecznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017, jak również nad zakończeniem procesu badania przez firmę audytorską wymienionego wyżej sprawozdania. O dacie publikacji raportu rocznego Emitenta za rok 2017 i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack emitent zawiadomi w treści raportu bieżącego, co nastąpi natychmiast po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy odnośnie do daty zakończenia powyższych prac – informuje spółka.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w kalendarium na oficjalnej stronie GetBacku wciąż widnieje data publikacji raportu za I kwartał 2018 roku, który miałby pojawić się… 30 maja, a więc kilkadziesiąt minut po odwołaniu publikacji raportu za 2017 r.

[Aktualizacja 23:35] GetBack w osobnym komunikacie poinformował, że termin publikacji raportu za pierwszy kwartał został przesunięty z 29 maja na 29 czerwca. Można więc wywnioskować, że spółka spodziewa się publikacji raportu rocznego za 2017 r. w ciągu najbliższego miesiąca.

KNF o nieprawidłowościach

Milczenie samej spółki nie oznacza, że do inwestorów nie trafiły dziś nowe i ważne informacje dotyczące GetBacku. We wtorek po południu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat informujący o tym, jakich nieprawidłowości dopuszczał się windykator i to właśnie tej sprawy dotyczył drugi dzisiejszy komunikat GetBacku.

