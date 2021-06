GetBack chce zmienić nazwę

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

W pakiecie uchwał, nad którym ma pochylić się walne zgromadzenie akcjonariuszy GetBacku, znalazła się propozycja, by spółka zmieniła nazwę.

W oficjalnym kanale komunikacyjnym GetBacku pojawiło się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał. Wśród propozycji znajduje się jedna, szczególnie przyciągająca uwagę.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1. § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Firma spółki brzmi: […] Spółka Akcyjna” - czytamy w projektach uchwał.

Choć nowej nazwy nie podano, ten zapis jednoznacznie pokazuje, że akcjonariusze GetBacku będą jeszcze w tym miesiącu debatować nad zmianą nazwy firmy, która zasłynęła w przeszłości jako jedna z największych porażek polskiego rynku kapitałowego. Obligatariusze nie odzyskają w pełni pieniędzy pożyczonych spółce, a akcjonariusze nie dość, że kupowali akcje bazując na "podkręcanych" raportach, to jeszcze do dziś nie mogą nawet sprzedać akcji na rynku. I choć firma po układzie, z nowym zarządem, próbuje wracać do normalności, to jednak najprawdopodobniej w tym roku jej akcjami jeszcze nie będzie można handlować.

Warto dodać, że o zmianie nazwy dyskutuje się od dawna. - Reputacja firmy jest zła. Myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy nie zmienić marki, jeżeli firma będzie funkcjonowała dalej w opcji bez pozyskania inwestora. Marka GetBack bardzo źle wpływa na osoby, które potencjalnie mogą u nas pracować, ale działa także negatywnie na naszych klientów, czyli dłużników. Musimy więc odbudować wiarygodność w wielu obszarach - mówił na łamach "Rzeczpospolitej" jeszcze w 2018 roku ówczesny prezes GetBacku Przemysław Dąbrowski.

Nazwę po aferze GetBacku zmieniły też fundusze Trigona TFI. - Nowa nazwa to kolejny etap zmian po tym, jak w październiku 2018 r. z zarządu Trigona odeszli prezes i wiceprezes w związku z wybuchem afery wokół GetBacku. Trigon współpracował z GB przy zarządzaniu funduszami wierzytelności. W marcu 2018 roku Trigon TFI pozwało GetBack w związku z umową z 2017 roku - podawał w 2019 roku "Business Insider Polska" powołując się na Grzegorza Pietruchę, dyrektora sprzedaży towarzystwa. Trigon TFI dziś znany jest jako Lartiq TFI.

AT