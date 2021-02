140-metrowy biurowiec w Warszawie z pozwoleniem na użytkowanie

Skanska

Najwyższy biurowiec Skanska w tej części Europy, Generation Park Y, został oddany do użytku - poinformowała w czwartek firma. Budynek ma 140 metrów i będzie w nim nowa siedziba centrali Grupy PZU, w której ma pracować kilka tysięcy osób.

Jak przekazała w czwartkowym komunikacie Skanska, głównym założeniem projektu Generation Park było stworzenie takiego miejsca pracy, które odpowie na potrzeby pracowników wszystkich generacji – stąd jego nazwa.

Realizacja kompleksu wystartowała w grudniu 2015 roku. Trzy lata później rozpoczęto wznoszenie 140-metrowej wieży oznaczonej literą Y.

"Dziś, po ponad 5 latach od startu inwestycji, pozwolenie na użytkowanie otrzymuje jego ostatnia część, a jednocześnie pierwszy wieżowiec Skanska w Polsce i najwyższy biurowiec dewelopera w tej części Europy" - podano.

Biurowiec znajduje się przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Jak przekonuje firma, budynek jest najbardziej zielonym wieżowcem w stolicy, oferującym m.in. zrównoważone powierzchnie biurowe, innowacyjne rozwiązania i imponujący widok na miasto.

Dorota Macieja z zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU wskazała, że nowa siedziba Grupy PZU to przede wszystkim inwestycja w pracowników. "Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo ich pracy. Jest to również obiekt bez barier, z którego w pełni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Bardzo ważne są dla nas również kwestie ekologiczne, chcemy redukować ślad węglowy naszej organizacji i wspierać rozwiązania przyjazne środowisku, także w architekturze. Dlatego przeprowadzka do najbardziej zielonego biurowca w Warszawie będzie dla nas naturalnym krokiem" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Macieja.

Jak przekazano, wokół wcześniej ukończonych budynków kompleksu położony został chodnik z tzw. zielonego betonu, który dzięki swoim właściwościom katalitycznym redukuje poziom smogu. Ma on również właściwości samoczyszczące – efekt ten występuje przy opadach deszczu. Technologia zostanie wykorzystana również na ogólnodostępnym placu pomiędzy budynkami X, Y i Z.

Całkowita powierzchnia najmu budynku Y to 47 tys. 600 m kw. GLA (gross leasable area, powierzchnia najmu brutto - PAP), ma 37 naziemnych kondygnacji oraz cztery podziemne.

Niemal na samym szczycie budynku, na 35. piętrze, do dyspozycji pracowników zostanie oddany taras wypełniony roślinami, z którego będzie można podziwiać panoramę stolicy. Na dachu biurowca umieszczone zostaną ule. Z kolei w jego lobby powstanie ściana o powierzchni ponad 300 m kw., która dzięki przeszklonej elewacji, będzie widoczna również z zewnątrz. Pomiędzy budynkami kompleksu powstaną porośnięte roślinami pergole, których dachy będą również obsadzone zielenią.

W Generation Park przewidziano 187 miejsc dla jednośladów, ponad 300 miejsc parkingowych, ulokowanych na czterech podziemnych kondygnacjach budynku. Wszystkie wyposażone są w gniazdka do ładowania pojazdów elektrycznych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

