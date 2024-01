Gen AI to żyła złota. Może przyczynić się do wygenerowania 8 bln dol.

Generatywne AI może przyczynić się do wygenerowania globalnych przychodów na poziomie 6-8 bilionów USD optymalizując niemal połowę czasu pracy (44 proc.) w organizacjach i zwiększając wydajność w 900 zawodach - wynika z raportu "Accenture Technology Vision 2024".

fot. Alexander Limbach / / Shutterstock

Jak wskazuje raport "Accenture Technology Vision 2024", za sprawą humanizacji technologii - możliwej m.in. dzięki dynamicznym postępom w rozwoju sztucznej inteligencji - świat stoi w obliczu potężnego przełomu technologicznego wraz z przesunięciem granic wydajności i kreatywności.

"Humanizacja technologii wpłynie na transformację obejmującą sposób, w jaki ludzie pracują, żyją i uczą się, a także uruchomi falę bezprecedensowych zmian w świecie biznesu, we wszystkich branżach - od handlu detalicznego i rozrywki po medycynę i produkcję. Firmy, które już dziś realizują transformację swojej działalności, wykorzystując podejście +human by design+, przyczynią się do redefinicji tego, co oznacza bycie liderem biznesu" - powiedział cytowany w raporcie Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer w Accenture.

Oto cztery największe trendy

Raport Accenture wskazuje na cztery trendy związane z procesem humanizacji technologii na 2024 rok. Pierwszym z nich jest "A Match Made in AI: Reshaping our relationship with knowledge". Dane ulegają reorganizacji w sposób, który odzwierciedla rozumowanie człowieka, a nawet naśladuje ludzką kreatywność. Dzięki temu zamiast ogromnej liczby wyników wyszukiwania, użytkownicy otrzymają gotowe, spersonalizowane odpowiedzi w formie porad, podsumowań, esejów, obrazów, a nawet dzieł sztuki. Nowe metody wyszukiwania informacji pozwalają otrzymywać wyniki w formie syntezy.

Kolejnym trendem będzie "Meet My Agent: Ecosystems for AI". Ten trend odzwierciedla świat, w którym agenci AI działają w imieniu ludzi i współpracują w ramach połączonego ekosystemu. Zautomatyzowani agenci sztucznej inteligencji nie tylko pomagają i doradzają użytkownikom, ale również podejmują działania w ich imieniu - zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym.

Zaangażowanie agentów AI umożliwi firmom wzrost wydajności pracowników oraz generowanie ogromnej wartości dodanej. Wśród ankietowanych w badaniu Accenture dyrektorów zarządzających, 96 proc. uważa, że wykorzystanie ekosystemów agentów AI będzie szansą na znaczący rozwój organizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Kolejny trend to "The Space We Need: Creating value in new realities". Wraz z wykorzystaniem technologii obliczeń przestrzennych, metaversum, cyfrowych bliźniaków i rzeczywistości AR/VR (augmented reality/virtual reality) następuje rozszerzenie środowisk, które umożliwiają interakcje użytkowników, z 2D do 3D. To pozwala tworzyć nowe bogate i wciągające światy. Nowe przestrzenie i doświadczenia, łączące świat fizyczny i cyfrowy, umożliwią dodatkowe formy interakcji, napędzą innowacyjność oraz zoptymalizują sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i uczymy się.

Zgodnie z badaniem Accenture, jedna trzecia konsumentów w branży handlu detalicznego (33 proc.) wyraziła zainteresowanie korzystaniem z rozwiązań opartych na technologii obliczeń przestrzennych w trakcie zakupów.

Ostatni trend wskazany w raporcie to "Our Bodies Electronic: A new human interface". Wykorzystanie innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań technologicznych – takich jak urządzenia ubieralne AI (AI-powered wearables), systemy neurotechnologiczne do komunikacji na linii mózg-komputer oraz narzędzia umożliwiające śledzenie ruchu ciała i gałek ocznych – pozwoli na lepsze zrozumienie ludzi i ich intencji, umożliwiając transformację naszego życia i pracy.

94 proc. dyrektorów zarządzających ankietowanych w badaniu Accenture uważa, że technologie wykorzystujące nowy rodzaj interfejsu użytkownika pozwolą lepiej zrozumieć zachowania i intencje konsumentów, a także wpłyną na ułatwienie interakcji na linii człowiek-maszyna.

Raport został opracowany przez zewnętrzną radę doradczą, składającą się z ponad 20 specjalistów, pochodzących ze środowiska akademickiego, sektora biznesu oraz organizacji publicznych. Ponadto Accenture przeprowadziło globalną ankietę wśród 3450 dyrektorów zarządzających i kierowników wyższego szczebla z 21 branż oraz ponad 20 tys. konsumentów. Ankieta objęła 20 krajów i trwała od października do listopada 2023 r.

Accenture to globalna firma świadcząca profesjonalne usługi na rzecz światowych liderów biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych. Wspiera klientów w zakresie cyfryzacji, optymalizacji działalności operacyjnej, zwiększania rentowności, a także wzmacniania działań o charakterze prospołecznym, dostarczając skalowalne rozwiązania zapewniające szybkie i wymierne rezultaty. (PAP Biznes)

alk/ ana/