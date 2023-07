Premier Mateusz Morawiecki pytany podczas Q&A na Facebooku, gdzie są pieniądze z KPO, odparł, że jest to pytanie do "różnych szantażystów, zwłaszcza chyba ze strony naszej opozycji, która głosowała za sankcjami wobec Polski". To pytanie również do Komisji Europejskiej - dodał.

/ Facebook

"Gdzie pieniążki z KPO"?

Szef rządu podczas serii pytań na Facebooku został zapytany, gdzie są pieniądze z KPO. "Gdzie pieniążki z KPO? No, to pytanie do różnych szantażystów, zwłaszcza chyba ze strony naszej opozycji, która głosowała za sankcjami wobec Polski. To pytanie również do Komisji (Europejskiej), to tak na twardo odpowiedź" - odparł.

"A bardziej na miękko, to jest cały czas ogromna szansa, że jeżeli będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to według zapewnień, które mamy z Komisji Europejskiej, te pieniądze w najbliższym czasie do Polski trafią" - dodał.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że projekty z KPO - zgodnie z jego obietnicą - są już realizowane.

"Te projekty realizujemy w bardzo wielu resortach, jest nabór na projekty, na programy. Nie czekamy na te pieniądze, bo one prędzej czy później, w ciągu paru najbliższych miesięcy powinny do Polski trafić" - zapewnił premier.

"Przywileje" Ukraińców

Szef rządu został też zapytany, czy rząd zgadza się na utrzymanie przywilejów przyznanych Ukraińcom, "zwłaszcza tym, którzy jeżdżą porsche". "Żadnych przywilejów Ukraińcy nie mają względem Polaków. Absolutnie żadnych. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach nadal nie mają takich możliwości i nie będą mieli, bo nie są obywatelami polskimi" - oświadczył premier. "Jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, aby przyglądać się również kryteriom dochodowym. I tym, których stać na więcej, oczywiście powodować, aby nie przysługiwały różne socjalne udogodnienia czy dodatki socjalne" - dodał.

Kiedy obniżka VAT?

Jeżeli będziemy dalej rządzić, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie i optymalizację podatkową od strony podatnika – przekazał w środę premier Mateusz Morawiecki podczas środowej sesji QnA.

Podczas sesji QnA na Facebooku premier Mateusz Morawiecki został zapytany, czy jeśli rządy Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane, to czy VAT zostanie obniżony, np. z 23 proc. do 19 proc.

"Jeżeli będziemy dalej rządzić, wyborcy nam zaufają, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie, optymalizację podatkową od strony podatnika tak, żeby jak najprostsze było korzystanie z systemu podatkowego" – zadeklarował Morawiecki.

"Obniżyliśmy podatek VAT dla kilkuset produktów z 23 proc. na 8 proc., a 8 proc. na 5 proc." – przypomniał premier. Dodał, że rządzący obniżyli również podatek CIT dla małych i średnich firm, a także PIT - z 18 proc. do 12 proc., a kwotę wolną od podatku zwiększyli do 30 tys. zł.

Pytany, ile wynosi zadłużenie na jednego Polaka, premier oszacował, że "orientacyjnie jest to ok. 40 tys. zł na jednego Polaka". "Jest ono jednym z niższych w proporcji do PKB w Europie i takim, które spada w proporcji do PKB. W wielu krajach Europy to zadłużenie cały czas rośnie" - podkreślił szef rządu.

ra/ kmz/ mk/