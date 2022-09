Gdzie jest praca w Łodzi? Te zawody są najbardziej poszukiwane

fot. Tomasz Warszewski / / Shutterstock

Łódzki rynek pracy należy do najbardziej rozwiniętych i nowoczesnych w całym kraju, jednak również on musi radzić sobie z negatywnym wpływem pandemii i nadciągającej recesji.

Rynek pracy w Łodzi broni się przed recesją

Coraz więcej przesłanek świadczy o zbliżaniu się spowolnienia gospodarczego, co bez wątpienia wpłynie również na koniunkturę na rozwijającym się do tej pory w rekordowym tempie rynku pracy. Łódź nadal pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych kraju, co przekłada się również na atrakcyjne oferty. Stopa bezrobocia w samym mieście wyniosła w czerwcu 2022 roku 5,6%. Tym samym uplasowała się na poziomie wyższym od średniej dla kraju w analogicznym okresie (4,9%). Nieco niższe bezrobocie (5,3%) panuje w województwie łódzkim.

Jednocześnie przybyło ofert pracy w Łodzi. Według raportu Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce” w czerwcu 2022 roku na lokalnym rynku opublikowano 5,2 tys. ofert pracy, a więc o 400 więcej w porównaniu z czerwcem 2021 roku. Tym samym Łódź znalazła się na piątym miejscu w kraju pod względem liczby opublikowanych ofert, ustępując miejsca Gdańskowi, Wrocławiowi, Krakowowi i Warszawie.

Nieco gorzej sytuacja lokalnego rynku prezentuje się, biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W Łodzi jest to 7,7 oferty, średnia dla kraju wynosi natomiast 14,4. W zajmującym pozycję lidera Krakowie jest to natomiast aż 23,3 oferty na 1000 mieszkańców. Co ważne: pogarszającą się koniunkturę na rynku pracy widać już w skali całego kraju. Łącznie w czerwcu 2022 roku opublikowano 288 409 ofert pracy, a więc aż o 7,5% mniej niż w czerwcu 2021 roku. To także wynik gorszy o 2% w zestawieniu z czerwcem 2019 roku. Rezultat okazał się jedynie zdecydowanie lepszy (wzrost o 18,9%) w porównaniu do czerwca 2020 roku.

fot. Gowork.pl / Gowork.pl

Lider zielonej gospodarki

Jednym z najważniejszych trendów we współczesnej gospodarce jest działanie zgodne z interesem środowiska naturalnego, przekłada się to również na stan rynku pracy. Tak zwane zielone miejsca pracy (czyli stanowiska dla „zielonych kołnierzyków”) zakładają stosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju i rozwijania technologii przyjaznych naturze. W województwie łódzkim realizowane są zróżnicowane programy mające wspierać transformację regionu.

Jak wskazuje stworzony przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi raport „Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki II. Analiza dla województwa łódzkiego”, w całym województwie na koniec 2020 roku działało ponad 70 tysięcy firm z dużym potencjałem do tworzenia zielonych miejsc pracy. W ten sposób można było określić niemal co trzeci podmiot. Dotyczy to również wiele dobrze rozwiniętych w regione branż, w tym produkcji mebli, robót budowlanych czy badań i analizy technicznej.

Ważnym ogniwem lokalnej gospodarki jest zielone rolnictwo. Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we wskazanym okresie działało 519 ekologicznych producentów rolnych oraz 70 ekologicznych przetwórni. Niemal 40% przedsiębiorstw z branż o największym potencjale do tworzenia zielonych miejsc pracy proponuje klientom produkty i usługi przyczyniające się do ochrony środowiska. Wśród nich 15,5% to przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością rolną, 8,8% produkcyjną, a 7,5% budownictwem.

fot. gowork / GoWork

Jakie zawody będą poszukiwane w 2023?

Jak widać, lokalna gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna. To natomiast przekłada się na duże zapotrzebowanie na kandydatów. Jakie oferty pracy w Łodzi i okolicach z pewnością uda się znaleźć w najbliższym czasie? Jak wskazuje raport dotyczący zielonego sektora, największe zapotrzebowanie zgłaszano na robotników wykonujących prace proste w przemyśle (15,5%). Kolejne miejsce zajęli monterzy ociepleń budynków (6,9%), elektromonterzy instalacji elektrycznych, a także zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych (6,3%). Oprócz tego stałe zapotrzebowanie dotyczy kierowników ds. rozwoju produktu i specjalistów obsługi klienta.

Znalezienie odpowiednich kandydatów jest już teraz sporym problemem. Kłopoty z rekrutacją wskazywało aż 72% przedsiębiorstw reprezentujących zielony sektor oraz 69% firm z potencjałem do tworzenia zielonych miejsc pracy. Jest to szczególnie aktualne w przypadku reprezentantów sektora małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu łódzkiego. Co ciekawe, aż w 78% przypadków problemy są związane z brakiem chętnych osób do podjęcia pracy. 64% przedsiębiorców z potencjałem do tworzenia zielonych miejsc pracy wskazuje przy tym na zbyt wygórowane oczekiwania kandydatów. Ponad połowa firm deklaruje, że problemem są niewystarczające kompetencje pracowników.

Zarobki wciąż rosną, ale inflacja jest problemem

Na jaką pensję będą mogli liczyć kandydaci decydujący się na podjęcie pracy w Łodzi i w jej okolicach? Według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w mieście wyniosło w czerwcu 2022 roku 5947,49 zł. Nieco niższa średnia – 5880,28 zł – dotyczy natomiast całego regionu. To tym samym wartość niższa od średniej krajowej w analogicznym okresie, która uplasowała się na poziomie 6554,87 zł brutto. Ta – choć nominalnie wzrosła o 13% – i tak okazała się niższa od wskaźnika inflacji, który wyniósł 15,5%.

fot. gowork / GoWork

Wzrost wynagrodzeń to jedno z największych wyzwań dla pracodawców, zwłaszcza że coraz bardziej odczuwalna w całym kraju, w tym również w Łodzi, jest presja płacowa. Potwierdzają to również wyniki badania „Barometr Rynku Pracy Gi Group - XVI edycja”. Aż 54,5% pracowników oczekuje w najbliższych miesiącach podniesienia poziomu swojego wynagrodzenia. Jednocześnie 36% pracodawców zamierza wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Najczęstszą motywacją jest dla nich wzrost płacy minimalnej (58%) oraz właśnie inflacja (39,7%). Ważnym czynnikiem, który wskazuje niemal co piąty przedsiębiorca, jest wpływ "Polskiego ładu". Co ważne: 40% pracodawców chce w ten sposób docenić wkład pracownika w rozwój firmy.

Praca w sektorze IT wciąż najbardziej atrakcyjna

Oczywiście najciekawsza i najlepiej płatna praca jest związana z najbardziej innowacyjnymi sektorami gospodarki. Szczególnie intensywnie rozwija się branża IT, Łódź jest natomiast jednym z jej najważniejszych ośrodków. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce 2022” sporządzonego przez Next Technology, w województwie łódzkim opublikowano co dwudziestą ofertę pracy w sektorze IT w Polsce.

Tym samym zajęło siódme miejsce w kraju, nieznacznie ustępując Wielkopolsce (7%) oraz województwom pomorskiemu i śląskiemu (8%). Rynek jest przy tym silnie scentralizowany i sprowadza się zasadniczo do samej Łodzi – dotyczy jej 4% ofert pracy w IT. Pod tym względem jest również siódmym ośrodkiem w kraju, jednak ma bardzo duży potencjał do awansu – o jeden punkt procentowy lepszy rezultat odnotowały Katowice i Gdańsk. Autorzy raportu wskazują także, że 4% specjalistów IT biorących udział w badaniu zamieszkiwało w województwie łódzkim.

Coraz istotniejszą częścią rynku innowacyjnych technologii, także dzięki procesom stymulowanym w okresie pandemii, jest przy tym branża e-commerce. Zdaniem ekspertów wciąż może liczyć na intensywny, dwucyfrowy rozwój w relacji rok do roku. Handel w Internecie wymaga przy tym bardzo zróżnicowanych kandydatów – zarówno programistów posiadających kompetencje techniczne, jak i marketingowców czy specjalistów obsługi klienta. Poza tym sektor w znaczącym stopniu wpływa na kondycję – również świetnie rozwiniętej w Łodzi i okolicach – branży logistycznej i spedycyjnej. To natomiast przekłada się na coraz więcej ofert pracy dla magazynierów, kierowców, spedytorów i ekspertów logistyki.

Zawody deficytowe w branży IT w Łodzi

Intensywny rozwój branży sprawia, że pozyskanie kandydatów jest coraz większym wyzwaniem.

Raport „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim” przygotowany przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi wskazuje, że przede wszystkim zapotrzebowanie dotyczy:

Administratorów systemów komputerowych

Analityków IT

Konsultantów do spraw systemów teleinformatycznych

Analityków systemów teleinformatycznych

Testerów systemów teleinformatycznych

Analityków systemów komputerowych i programistów

Techników sieci internetowych

Projektantów aplikacji sieciowych i multimediów

Programistów (programista Java, programista PHP, programista Python).

Oczywiście zapotrzebowanie jest zdecydowanie szersze, obejmuje nie tylko pracowników technicznych, ale w równej mierze specjalistów innych dziedzin, w tym sprzedawców, przedstawicieli handlowych, księgowych, pracowników biurowych, specjalistów rekrutacji i HR.

Badanie wskazuje jednocześnie na dobrą kondycję lokalnego rynku IT i – co szczególnie ważne w kontekście pogarszającej się koniunktury – dobre nastroje na przyszłość. Co czwarty przedsiębiorca branży IT stwierdził, że sytuacja ekonomiczna jego firmy w najbliższym okresie się polepszy. To o 5 punktów procentowych więcej niż w przypadku wszystkich przedsiębiorstw. Jednocześnie połowa branży IT sądzi, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie (takiej samej odpowiedzi udzieliło 44% przedsiębiorców ogółem), a jedynie co dziesiąty przedsiębiorca IT spodziewa się jej pogorszenia.