Gdynia dopłaci nawet 2,5 tys. zł do zakupu roweru elektrycznego

Benefit Systems oczekuje, że w czerwcu przekroczy 1 mln kart w Polsce

Benefit Systems oczekuje, że w maju liczba kart sportowych w Polsce wyniesie ok. 995 tys., a w czerwcu przekroczy 1 mln - podała grupa w prezentacji wynikowej. Na koniec 2022 r. grupa, przy założeniu stabilnej sytuacji epidemicznej i makroekonomicznej, oczekuje że liczba kart w Polsce wyniesie ok. 1,1 mln, a za granicą ok. 400 tys.