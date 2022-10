Gdańsk wyłoni dostawcę energii z wolnej ręki

fot. Patryk Kosmider / / Shutterstock

Władze Gdańska planują podjęcie negocjacji z dostawcą energii wyłonionym z wolnej ręki. Zachęcają też wszystkich członków metropolitalnej grupy zakupowej do pozostania w grupie i podjęcia podobnego działania.

W poniedziałek odbyło się spotkanie metropolitalnej grupy zakupowej, dotyczące nierozstrzygniętego przetargu na zakup energii elektrycznej na przyszły rok. Wzięły w nim udział władze Gdańska, przedstawiciele ponad 30 gmin i powiatów oraz dyrektorzy miejskich spółek.

Wnioski z tego spotkania przedstawiciele metropolitalnej grupy zakupowej przedstawili podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że w piątek poleciła współpracownikom przeprowadzenie badań rynku, które pozwolą przygotować się do procedury zakupu energii z wolnej ręki.

„Wśród naszej grupy zakupowej, raczej wszyscy opowiadają się za tym, żebyśmy pozostali wspólnie, ponieważ do tej pory to przynosiło nam wszystkim korzyści. Daliśmy sobie jednak czas do końca tygodnia, żeby każdy mógł podjąć decyzję, czy zostaje w grupie zakupowej, czy nie” – mówiła.

Wyjaśniła też, że pod znakiem zapytania stoją dwie spółki: Saur Neptun Gdańsk oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, które rozważają samodzielny zakup energii.

W trakcie poniedziałkowego spotkania władze Gdańska zachęcały samorządy i spółki do pozostania w metropolitalnej grupie zakupowej oraz do skorzystania z możliwości wyłonienia dostawcy energii z wolnej ręki, czyli przystąpienia do negocjacji z jednym podmiotem i wynegocjowanie jak najlepszej stawki dla całej grupy.

„Jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej zapewnić bezpieczeństwo energetyczne zarówno mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, wszystkim instytucjom, jak i wszystkim członkom naszej grupy zakupowej. Po sztabie kryzysowym, który miał miejsce w piątek, dzisiejszym spotkaniu grupy zakupowej od razu przystępujemy do rozmów z dostawcami energii eklektycznej” – powiedział zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Piotr Borawski.

W skład metropolitalnej grupy zakupowej wchodzą m.in. Gdański Ośrodek Sportu, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Gdański Ogród Zoologiczny, a także prawie 70 gmin otaczających Gdańsk. (PAP)

autor: Dariusz Sokolnik

dsok/ skr/