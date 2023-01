Gazu mamy w nadmiarze. Tak twierdzi minister Moskwa

We wtorek na zamknięciu gaz ziemny tanieje o ok. 11 proc.

We wtorek na zamknięciu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty taniał o 11,05 proc. do 58,7 euro za MWh., a w kontraktach na marzec również staniał o ponad 11 proc. do 59,2 euro za MWh. W kontraktach na kwiecień, ceny gazu również dołowały o 10,5 proc. do 60 euro za MWh.