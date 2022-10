Gazprom zmniejsza dostawy gazu do separatystycznego Naddniestrza

KOBIZE: możliwy trwały trend spadkowy cen uprawnień do emisji CO2

We wrześniu nastąpiło wybicie w dół cen uprawnień do emisji CO2 z kilkumiesięcznego trendu bocznego, co może oznaczać trwałą zmianę trendu na rynku i rozpoczęcie dłużej trwającego trendu spadkowego - ocenił w raporcie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.