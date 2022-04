Gazprom wycofał z arbitrażu wniosek przeciwko PGNiG dotyczący EuRoPol Gazu

Answear zwiększył w I kw. przychody wg MSSF o 42 proc. rdr, do 175 mln zł

Przychody ze sprzedaży Answear. com według sprawozdawczości MSSF wzrosły w pierwszym kwartale 2022 roku o 42 proc. rdr, do 175 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych danych.