Gazprom i Rosnieft wypłacą rekordowe dywidendy. Ponad bilion rubli do podziału

Rosyjskie firmy przemysłu naftowo-gazowego wypłacą rekordowe dywidendy swoim akcjonariuszom. Kwota od Gazpromu będzie największa w historii rosyjskiej giełdy.

Rekord zapowiedział też Rosnieft, który zamierza wypłacić w formie dywidendy w sumie 441,5 mld rubli (ok. 7 mld dol., według oficjalnego kursu), czyli połowę jego rocznego zysku za 2021 r. W lutym Rosnieft podał wyniki finansowe, w których pokazał najwyższy w historii całoroczny zysk netto w wysokości 883 mld rubli (ok. 14 mld dol.), co oznacza prawie sześciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy pandemia doprowadziła do załamania popytu.

O decyzjach spółki poinformował w poniedziałek 30 maja szef koncernu Igor Sieczin – oligarcha związany z prezydentem Władimirem Putinem. Rosnieft wypłaci ostatnią transzę dywidendy w wysokości 23,63 rubli na akcję, a w sumie kwota na akcję przeznaczona dla akcjonariuszy wyniesie 41,66 rubli w całym 2021 r. Będzie to najwyższa dywidenda w historii spółki – przekazał Financial Times.

Pod koniec maja o najwyższej dywidendzie w historii całej moskiewskiej giełdy poinformował koncern Gazprom. Do akcjonariuszy trafi 1,244 biliona rubli (20,1 mld dol. według oficjalnego kursu), co oznacza 52,53 rubla na akcję. Będzie to również oznaczało połowę zysku za 2021 r. W poprzednim roku spółka wypłaciła 12,55 rubla, co także było połową zysku za 2020 r.

Gazprom poinformował, że doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy ma zatwierdzić dywidendę 30 czerwca. Terminem ustalenia listy uprawnionych akcjonariuszy będzie 20 lipca. Po ogłoszeniu dywidendy akcje Gazpromu podrożały o ponad 9 proc. na parodiowym parkiecie w Moskwie.

Ostatnie takie zyski?

Rekordowe dywidendy to efekt zysków za 2021 r. Obecnie rosyjskie koncerny naftowo-gazowe borykają się z coraz większymi problemami z powodu zachodnich sankcji nałożonych w związku z inwazją na Ukrainę. Jednak handel surowcami ciągle trwa, a eksporterzy znajdują sposoby, by ominąć embargo. Do tej pory tylko Wielka Brytania i USA zakazały importu rosyjskiej ropy. Nowe pakiety sankcji zakładają rezygnację państw UE z rosyjskiej ropy do końca 2022 r. Natomiast efektu pierwszych sancji nie było widać jeszcze w I kwartale 2022 r., o czym informował Maciej Miniszewski – ekspert z Polskiego Instytut Ekonomicznego.

Rosyjski wicepremier Aleksander Nowak powiedział, że produkcja ropy w Rosji była w kwietniu niższa o ok. 1 mln baryłek dziennie. Jednak w maju produkcja wzrosła o 200-300 tys. baryłek dziennie, a Moskwa oczekuje, że w czerwcu będzie jeszcze większa, ponieważ rosyjscy sprzedawcy kierują swoją uwagę na Azję. Analitycy szacują, że w dłuższej perspektywie straty mogą wynieść ok. 1 mln-2 mln. Rosnieft odpowiada za ok. 2/3 produkcji rosyjskiego surowca – przekazał Financial Times.

Również Gazprom coraz bardziej zawęża eksport gazu na zachód. Po zatrzymaniu dostaw do Polski i Bułgarii, ostatnio pojawiły się informacje o wstrzymaniu dostaw do Niderlandów, a o takim ryzyku poinformowała również Dania. Ma to związek z mechanizmem płatności za surowiec narzuconym przez władze w Moskwie, które akceptują tylko ruble w przelewach za gaz. Doprowadziło to do tego, że rubel stał się „sztucznie” najmocniej rosnącą walutą w 2022 r. na świecie. Ceny gazu ciągle są na fali wznoszącej.

Na rynkach surowcowych ciągle utrzymują się wysokie ceny. Baryłka ropy kosztuje powyżej 110 dol., a prognozy mówią o poziomach nawet o kilkadziesiąt dolarów wyższych. Kwestia, by znaleźć rynki zbytu dla rosyjskiej ropy, która i tak jest handlowana z pewnym dyskontem. Od samego początku konfliktu w imię "interesu narodowego" więcej od Rosji kupują Indie oraz Chiny, o czym więcej pisał Maciej Kalwasiński w artykule "Lockdowny nie zatrzymały chińskiej maszyny eksportowej".

Jednak sankcje mocno obijają się na kondycji rosyjskich firm, a szereg spółek, w tym największy w kraju pożyczkodawca Sbierbank, zdecydowały lub zostały poinstruowane przez Kreml, aby w związku z rozległymi sankcjami nie wypłacać dywidendy. Być może rekordy za 2021 r. bardzo długo się nie powtórzą, oby nigdy.

