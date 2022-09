Gazociągi Nord Stream zostały zniszczone przez bomby o dużej sile wybuchu. Tak zakładają śledczy

Polska wśród 15 państw domagających się unijnego limitu cenowego na gaz

15 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, wysłało we wtorek wspólny list do Komisji Europejskiej, w którym domagają się wprowadzenia w UE limitu cenowego na hurtowe transakcje dotyczące gazu. Były one przekonane, że środek ten znajdzie się wśród propozycji KE zmierzających do obniżki cen energii. Tak się jednak nie stało.