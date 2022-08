Gazociąg między Polską a Słowacją oficjalnie uruchomiony. Morawiecki: To gazociąg bezpieczeństwa

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Gazociąg między Polską a Słowacją, który uruchamiamy, jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w Strachocinie na Podkarpaciu.

W piątek w Strachocinie odbyła się uroczystość uruchomienia połączenia gazowego Polska-Słowacja.

„Gazociąg między Polską a Słowacją jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami. To także inwestycja Trójmorza, państw Europy centralnej, które w ten sposób konstruują swoje bezpieczeństwo” – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Podziękował premierowi Słowacji Eduardowi Hegerowi za osobiste zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa opartą o system północ-południe, a nie wschód-zachód i uzależnienie od Rosji”.

„To jest gazociąg pokoju, to jest gazociąg bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do tego, który był budowany przez Niemcy i Rosję, ze wsparciem innych krajów, czyli Nord Stream I i II, który był gazociągiem wojny” – dodał premier Morawiecki.

Interkonektor Polska-Słowacja to dwukierunkowy gazociąg wysokiego ciśnienia łączący gazowy węzeł krajowego systemu w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowackim węzłem Velke Kapuszany przy granicy z Ukrainą. Przebiega tamtędy gazociąg "Braterstwo" - jedna z tras eksportu rosyjskiego gazu na zachód, przez Ukrainę.

Interkonektor Polska-Słowacja liczy 61 km po stronie polskiej oraz 106 km po stronie słowackiej. Po stronie polskiej inwestorem był operator przesyłowy gazu Gaz-System, po słowackiej – tamtejszy operator Eustream. Interkonektor ma mieć maksymalną przepustowość do 4,7 mld m sześc. gazu rocznie w stronę Słowacji lub 5,7 mld m sześc. w stronę Polski.

Premier: Polska razem z Grupą Wyszehradzką pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla regionu

Polska razem z Grupą Wyszehradzką pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla regionu, a w perspektywie kolejnych miesięcy niższych cen - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska razem ze Słowacją jest też dostawcą bezpieczeństwa gazowego dla partnerów zachodnich.

"Gazociąg Polska-Słowacja to dowód na to, że Grupa Wyszehradzka, choć dzisiaj z pewnymi kłopotami, odbudowuje swoją siłę, gdyż ten gazociąg biegnie na Słowację, ale później rozprowadzane są te gazociągi także na Węgry i dalej na południe" - podkreślił podczas uroczystości premier Morawiecki.

Dodał, że Polska razem z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa gazowego dla całego regionu, a w perspektywie kolejnych miesięcy także niższych cen. Zaznaczył, że ceny gazu są obecnie dużym wyzwaniem.

"Otwarcie nowych połączeń gazowych to uniknięcie dalszej perspektywy szantażu gazowego ze strony Kremla. Dlatego przyjaźń polsko-słowacka, przyjaźń w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest tak ważnym wymiarem współpracy północ-południe, która uzupełnia współpracę wschód-zachód" - stwierdził szef polskiego rządu.

Zauważył, że Polska razem ze Słowacją jest "dostarczycielem bezpieczeństwa" także dla partnerów zachodnich. "To też ważne, bo chcemy by Unia Europejska jako całość, także ze wsparciem Polski była bezpieczna gazowo. Dzisiaj to bezpieczeństwo się materializuje" - podkreślił Morawiecki.

Jednocześnie podziękował byłemu pełnomocnikowi ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu, który - jak mówił - 6 lat temu zainicjował tę inwestycję. Podziękował też minister klimatu i środowiska Annie Moskwie, b. ministrowi klimatu Michałowi Kurtyce, "wszystkim, którzy wydatnie przyczynili się do budowy architektury bezpieczeństwa gazowego, która ma nas w przyszłości strzec przed jakimkolwiek pistoletem gazowym Putina przyłożonym do głowy jakiegokolwiek państwa Środkowej Europy".

Moskwa: Przed nami zadanie, aby wypełnić gazociąg między Polską a Słowacją dobrym, bezpiecznym i tanim gazem

Przed nami zadanie, aby wypełnić gazociąg między Polską a Słowacją dobrym, bezpiecznym i tanim gazem. To wyzwanie dla nas na najbliższe tygodnie i miesiące – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Strachocinie.

"W maju otwieraliśmy analogiczne połączenie gazowe Polska-Litwa, teraz otwieramy połączenie Polska-Słowacja, i za chwilę będzie to Baltic Pipe. To oznacza, że wzmacniamy połączenia północ-południe, jesteśmy mocniejsi i bezpieczniejsi jako Polska i Słowacja. Chciałabym też zwrócić uwagę, że nowe połączenia są tutaj, na Litwie, w Polsce, na Słowacji, a nie w Niemczech czy w Austrii" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podziękowała rządowi Słowacji za współpracę przy tej inwestycji.

"Przed nami zadanie, aby wypełnić gazociąg między Polską a Słowacją dobrym, bezpiecznym i tanim gazem. To wyzwanie dla nas na najbliższe tygodnie i miesiące" - powiedziała Anna Moskwa.

Premier Słowacji: Ta inwestycja daje nam nowe poczucie bezpieczeństwa i poczucie wolności

Ta inwestycja daje nam nowe poczucie bezpieczeństwa i poczucie wolności - powiedział premier Słowacji Eduard Heger w piątek podczas uroczystego uruchomienia interkonektora Polska-Słowacja. Dodał, że w tej chwili realizacja dostaw gazu to duże wyzwanie.

Jak mówił szef rządu Słowacji, ta inwestycja podnosi bezpieczeństwo Słowacji i Polski. "24 lutego obudziliśmy się w nowej sytuacji, potwierdziło się to, co Polska mówiła od lat, Rosja nie jest rzetelnym partnerem" - zaznaczył Heger podczas wspólnego wystąpienia z premierem Mateuszem Morawieckim.

Premier Słowacji dodał, że działania Federacji Rosyjskiej należy ukarać. "Widać, że Rosja wypowiedziała wojnę hybrydową całej Europie. Rok temu Rosja zaczęła ograniczać dostawy gazu (...). Dzisiejsze wysokie ceny energii to skutek tej wojny" - powiedział.

Według szefa słowackiego rządu UE rozmieniło swoje wartości na tanią ropę. "To jest bardzo duże ostrzeżenie dla nas. I cieszę się, że nasze rządy (Słowacji i Polski - PAP) bardzo silnie reagują. To, że stoimy w tym miejscu, jest dowodem, że jesteśmy świadomi zagrożenia ze strony Rosji" - zaznaczył Eduard Heger.

Uroczyście otwarte w piątek połączenie gazociągowe północ-południe "daje nam nowe poczucie bezpieczeństwa i poczucie wolności, że możemy nabywać z alternatywnych źródeł, które nie będą zależne od gazu rosyjskiego" - podkreślił.

Jak dodał premier Słowacji, oczywiście ważne jest też w tej chwili zrealizowanie tych dostaw, co jest dużym wyzwaniem. "Dzięki temu gazociągowi na Słowację będzie mógł być dostarczany gaz z Norwegii oraz gaz ciekły z polskich portów. To wzmocni bezpieczeństwo Słowacji" - podkreślił Heger. (PAP)

