Gaz w czwartek rano drożeje

W czwartek ok. godz. 9.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty podrożał o 4,74 proc., do 59,35 euro za MWh, a w kontraktach na marzec o 3,72 proc., do 59,25 euro za MWh. W kontraktach kwietniowych był droższy o 3,60 proc., z ceną na poziomie 59,90 euro za MWh.

fot. Sergey Neanderthalec / / Shutterstock

W środę po godz. 17.50 gaz w kontraktach na luty gaz taniał o ponad 3,2 proc. do 56,4 euro za MWh. O blisko 4 proc. taniały też kontrakty na marzec do 56,6 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP)

