Gaz w UE staniał. URE: Cena była dwukrotnie niższa niż rok wcześniej

W czwartym kwartale 2023 r. średnia cena zakupu gazu w UE wyniosła 201,2 zł/MWh, ale w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku wzrosła o 20 proc. - poinformował we wtorek Urząd Regulacji Energetyki.

fot. Mino Surkala / / Shutterstock

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował we wtorek, że w czwartym kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła 201,2 zł/MWh i była ponad dwukrotnie niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku. "Jednocześnie w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 r., cena gazu z państw UE i EFTA/EOG wzrosła w IV kwartale o ponad 20 proc." - dodał regulator.

Według danych przedstawionych przez URE najwyższą średnią cenę zakupu gazu z UE odnotowano w trzecim kwartale 2022 r., kiedy to kształtowała się na poziomie 886,88 zł/MWh, następnie systematycznie spadała aż do czwartego kwartału 2023 r., kiedy wzrosła.

Jak wskazano, od początku 2023 r. prezes URE publikuje także średnią kwartalną cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. "Cena ta w czwartym kwartale 2023 r. wyniosła 174,29 zł/MWh i była o blisko 20 proc. wyższa niż w kwartale poprzednim" - podał URE. Zaznaczono, że w I kwartale 2023 r. cena gazu kupowanego poza UE wyniosła 223,29 zł za MWh.

ab/ mmu/