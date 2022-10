Gaz w Europie coraz tańszy

Ropa naftowa w piątek wieczorem drożała

W piątek ok. godz. 18.30 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie drożała o ponad 3 proc. do ponad 98 dol. za baryłkę. Drożała też ropa naftowa WTI na giełdzie w Nowym Jorku o blisko 4,5 proc. do ponad 92 dol. za baryłkę.