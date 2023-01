Gaz mocno drożeje, bo idzie zima w Europie

Gaz na europejskim rynku tanieje w piątek o ok. 2,5-3 proc.

W piątek przed godz. 9 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty zniżkował o 3,07 proc., do 58,85 euro za MWh., a w kontraktach na marzec - o 2,52 proc., do 59,62 euro za MWh. Spadły też notowania kontraktów kwietniowych - o 2,45 proc., do 60,52 euro za MWh.