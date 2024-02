Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla terminalu FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku - podał Gaz-System w komunikacie prasowym.

fot. Piotr Malecki / / FORUM

Decyzja określa warunki prowadzenia inwestycji i jest podstawą do starań o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Budowa terminalu FSRU w Gdańsku to realizowany przez Gaz-System program inwestycyjny, który podzielony został na część morską i lądową. Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG), a także gazociągu podmorskiego łączącego terminal z częścią lądową. Druga natomiast to budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju.

Część lądowa inwestycji posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia prowadzone przez RDOŚ w Gdańsku odbyło się z uwzględnieniem konsultacji społecznych, zorganizowanych pod koniec 2023 roku.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części inwestycji. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro. (PAP Biznes)

