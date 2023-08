Gaz-System przedstawia prognozy na ten rok. Są rekordowe

Rok 2023 będzie rekordowy, jeśli chodzi o dostawy LNG - zapowiada operator systemu przesyłu gazu Gaz-System. Dodano, że od początku funkcjonowania terminala w Świnoujściu przyjęto w nim 243 dostawy LNG i przetłoczono do Krajowego Systemu Przesyłowego - 24,2 mld m sześc. gazu.

Gaz-System poinformował na platformie X dawniej Twitter, że rokrocznie liczba dostaw i ilość przetłoczonego gazu z terminala LNG w Świnoujściu zwiększa się. "Rok 2023 będzie rekordowy" - zapowiedziała spółka.

Gaz-System poinformował, że od początku funkcjonowania Terminala LNG w Świnoujściu przyjął on 243 dostawy LNG (skroplonego gazu ziemnego - PAP). "Dostarczono 44 mln m sześc. LNG. Od początku funkcjonowania terminala przetłoczyliśmy 24,2 mld m sześc. gazu do Krajowego Systemu Przesyłowego. Ponad 1 mln m sześc. LNG wyjechało 24 800 cysternami" - podała spółka.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska dodała w czwartek również na platformie X, że od początku roku do końca lipca 2023 r. załadowano w terminalu 4200 cystern, podczas gdy w podobnym okresie 2022 r. było to 3100, a w 2021 r. 3300 cystern.

Gaz-System podaje, że decyzja o budowie gazoportu zapadła w 2006 r. Budowa terminala została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu eksploatowany jest od 2016 roku. Obecna zdolność regazyfikacyjna terminalu wynosi 6,2 mld sześc. rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 tys. m sześc. każdy.

Wskazano, że powstanie terminalu w Świnoujściu pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

