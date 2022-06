Gaz-System: Gazociągi lądowe FSRU z kompletem decyzji środowiskowych

fot. RITZAU SCANPIX / / Reuters

Gaz-System uzyskał decyzje środowiskowe dla wszystkich trzech gazociągów lądowych, projektowanych w ramach programu FSRU - poinformował w piątkowym komunikacie operator przesyłu gazu.

Jak przypomniał operator, projektowane w ramach programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit, czyli pływającej jednostki zdolnej do wyładunku, składowania i regazyfikacji LNG) gazociągi mają zapewnić możliwość rozprowadzenia dodatkowego wolumenu gazu a także do świadczenie usług dodatkowych. Gazociąg relacji Kolnik-Gdańsk o długości ok. 35 km przebiegać będzie przez teren województwa pomorskiego, podobnie jak gazociąg Gardeja – Kolnik o długości około 86 km. Natomiast gazociąg Gustorzyn – Gardeja o długości około 128 km planowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

"Wszystkie gazociągi lądowe programu FSRU pomyślnie przeszły procedury środowiskowe, tym samym osiągnęliśmy pierwszy ważny kamień milowy. Teraz pracujemy nad tym, aby jak najszybciej uzyskać kolejne zgody administracyjne i rozpocząć budowę" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Gaz-System Tomasz Stępień.

Stępień wskazał, że gazociąg Kolnik – Gdańsk jest najbardziej zaawansowany realizacyjnie ponieważ spółka jest w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę. W przypadku gazociągów Gardeja – Kolnik oraz Gustorzyn – Gardeja kolejnym etapem pozyskiwania pozwoleń będzie złożenie wniosków o decyzje lokalizacyjne.

Według spółki, program FSRU, obok programu Baltic Pipe oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, stanowi ważny element tzw. Bramy Północnej. Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez stworzenie nowych punktów wejścia do krajowego systemu przesyłowego oraz zwiększenia zdolności transportowych gazu ziemnego do odbiorców w całej Polsce. Ta inwestycja ma także duże znaczenie dla powstania konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, więc została uwzględniona na czwartej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI) - wskazano w komunikacie.

W ramach inwestycji FSRU planowana jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów zarówno w Polsce, jak i w regionie. Oddanie inwestycji jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

W poniedziałek szefowa resortu klimatu Anna Moskwa poinformowała, że w związku z rosnącym zainteresowaniem Czech, Słowacji są plany rozszerzenia przepustowości terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej do co najmniej 12 mld m sześc. gazu. Moskwa podkreśliła, że kluczem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Europy jest "nić północ-południe", która wykorzystywać będzie terminalne i połączenia gazowe państw Trójmorza.

Wskazała m.in. na budowę pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) – do przeładunku gazowców LNG w zatoce Gdańskiej. "Planowaliśmy go na 6 mld m sześc. (gazu rocznie - PAP). W związku z tym, że wzrasta zainteresowanie naszych południowych sąsiadów, ale też Ukrainy, planujemy poszerzyć do co najmniej 12 mld m sześc, co oznacza duży terminal z dwoma jednostkami pływającymi" - powiedziała. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/