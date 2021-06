Gawkowski: Dzisiejsze posiedzenie Sejmu to kpina. Dajemy premierowi 12 godzin na informację

fot. Łukasz Błasikiewicz / / Sejm RP

Wzywamy Mateusza Morawieckiego i dajemy polskiemu premierowi 12 godzin na poinformowanie posłów, jeśli jest jakakolwiek wiedza wśród służb, że konta jakiegokolwiek parlamentarzysty zostały przejęte; dzisiejsze posiedzenie Sejmu to kpina - mówił w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W Sejmie zakończyły się tajne obrady, podczas których prezentowana była informacja rządu dotycząca cyberataków na Polskę.

"Dzisiejsze tajne posiedzenie Sejmu to kpina. Kpina z instytucji tajnego posiedzenia, a przede wszystkim brak jakiejkolwiek informacji, o których moglibyśmy powiedzieć, że mają charakter tajny. Chcieliśmy dzisiaj usłyszeć, jak rzeczywiście wygląda postępowanie rządu w sprawie cyberbezpieczeństwa, nie usłyszeliśmy nic, co miałoby kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski" - podkreślał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski wskazywał w rozmowie z dziennikarzami, że w kwietniu br. wyciekło ponad 20 tys. danych funkcjonariuszy służb państwa, takich jak policja, CBŚ, CBA. Dodał, że kilka dni temu mieliśmy do czynienia z wyciekami ze skrzynki mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka. "Te wszystkie wydarzenia według rządu Mateusza Morawieckiego nie istnieją. Liczyliśmy na rzetelną, dobrą, merytoryczną rozmowę. Chcieliśmy, aby posiedzenie Sejmu w tak ważnej sprawie było potraktowane poważnie i z atencją. Niestety to wszystko się nie wydarzyło" - stwierdził.

Dodał, że wystąpieniom ministrów towarzyszyły "śmiechy", bo na środowym tajnym posiedzeniu Sejmu "mieliśmy do czynienia ze szkoleniem parlamentarzystów jak mają się zachowywać w kwestiach cyberbezpieczeństwa". "Dzisiaj na posiedzeniu Sejmu mieliśmy szkolenie jak powinni parlamentarzyści, parlamentarzystki obsługiwać się swoimi tabletami, telefonami komórkowymi, jak powinna wyglądać obsługa poczty email. To jest skandal" - ocenił Gawkowski.

"Wzywamy Mateusza Morawieckiego i dajemy polskiemu premierowi, jako Lewica, 12 godzin na to żeby zostały poinformowane wszystkie posłanki i posłowie, jeżeli jest jakakolwiek wiedza wśród służ, że konta jakiegokolwiek posła albo posłanki zostały przejęte. Że jest zagrożenie bezpieczeństwa jakiegokolwiek parlamentarzysty" - oświadczył.

Jak dodał, jeżeli służby, w tym ABW w ciągu 12 godzin nie poinformują posłów jakiegokolwiek klubu parlamentarnego, że doszło do takich naruszeń, to Lewica w czwartek złoży wniosek o specjalne posiedzenie komisji ds. specsłużb i jednocześnie wspólne posiedzenie komisji cyfryzacji i spraw wewnętrznych. Podczas takiego posiedzenia politycy Lewicy chcą się domagać informacji publicznej na ten temat.

Adrian Zandberg dodał, że podszedł do deklaracji rządu, że chce przekazać tajne informacje, z dobrą wolą. "Jeżeli rząd mówi, że ma do przekazania tajne informacje, którymi w trybie pilnym chce podzielić się z posłami, to ja uznałem, że mogę tych informacji wysłuchać. Mogę państwu powiedzieć tyle, że w moim przekonaniu takie informacje nie padły i w moim przekonaniu charakter tej informacji nie usprawiedliwiał tego, żeby to co usłyszeliśmy było utajnione" - powiedział.

"Myślę, że dobrze by było, byśmy w Polsce nie nadużywali tej ważnej i potrzebnej instytucji, jaką jest możliwość zwołania posiedzenia tajnego" - dodał Zandberg.

Środowe, niejawne posiedzenie Sejmu odbyło się na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego; podczas obrad miała być przedstawiona informacja w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę.

Sprawa cyberataków na Polskę zaistniała w opinii publicznej w ubiegłym tygodniu. Wówczas szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Podkreślił jednocześnie, że "w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny". (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Piotr Śmiłowicz

