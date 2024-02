Gawkowski: Zawieszamy program "Laptop dla ucznia". Będzie coś w zamian

Dzisiaj zawieszamy program "Laptop dla ucznia", żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program "Cyfrowy uczeń", gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony - zapowiedział w czwartek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Podczas wspólnej konferencji wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedzieli zmiany w edukacji cyfrowej uczniów.

"Dzisiaj zawieszamy program +Laptop dla ucznia+, żeby w przyszłości dać szansę na nowy, świetny program +Cyfrowy uczeń+, gdzie nikt nie zostanie pokrzywdzony, gdzie uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans" - zapowiedział Gawkowski.

„Widzicie państwo brak zabezpieczonego finansowania programu na 2024 rok na poziomie po pierwsze budżetowym, bo nikt nie pomyślał, żeby pieniądze w budżecie zaplanować, ale również brak finansowania z środków Unii Europejskiej, bo KE informowała poprzednie władze (…), że takich pieniędzy nie będzie” – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

„Brak przygotowania dokumentacji wskazanej jako wypełnienie kamienia milowego. Brak jasności co do podstaw prawnych ogłoszenia przetargu (…), bo po przygotowaniu tego przetargu okazało się, że nie ma zabezpieczonych środków finansowych” – dodał.

Mówił, że aplikacje oraz cyfrowa rzeczywistość będzie towarzyszyła przy tym, jak powinien być dobrze skonstruowany program. "To jest odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy z UE" - dodał.

Zwrócił uwagę, że najważniejsze jest skonstruowanie programu, który będzie stanowił plus dla ucznia, rodzica i nauczyciela. "Tylko takie zestawienie spraw jest szansą na to, że będziemy mogli powiedzieć o tym, że wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej rzeczowo i celowo, a nie przeznaczamy je na wsparcie kampanii wyborczej" - podkreślił wicepremier.

Nowacka: Opracowujemy z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim program "Cyfrowy uczeń"

Wspólnie z panem wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim opracowujemy w tej chwili program "Cyfrowy uczeń" - powiedziała w czwartek minister edukacji Barbara Nowacka.

Nowacka wytłumaczyła, że program "Cyfrowy uczeń" będzie "naprawiał sytuację związaną z programem +Laptop dla ucznia+" oraz będzie przebadany przez ekspertów.

"Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacji i po konsultacjach, przygotujemy spójną strategię, która też pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu" - powiedziała.

Podkreśliła, że wraz z resortem cyfryzacji będą realnie wyrównywać szanse cyfrowe młodzieży. "Program, który polega wyłącznie na rozdaniu laptopów niestety nie wyrównuje szans" - dodała.

"Opracujemy programy powiązane z programami nauczania" - powiedziała. Zaznaczyła, że te programy doprowadzą do odciążenia tornistrów młodych oraz będą powiązane z procesem edukacyjnym, zapewnią bezpieczeństwo w sieci oraz higienę cyfrową. "To są naprawdę ważne z perspektywy edukacji młodego człowieka w XXI w. wyzwania" - podkreśliła.

"Program cyfrowy uczeń to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu" - powiedziała

Gawkowski wskazał też, że program "Cyfrowy Uczeń", był wcześniej omawiany międzyresortowo, również z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

