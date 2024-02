Minister cyfryzacji: Chciałbym, żeby program "laptop dla ucznia" był kontynuowany

"Laptop dla ucznia" zagrożony? Rząd PiS nie rozpisał przetargu i nie zabezpieczył środków Rok wyborczy to rok cudów. Nie inaczej było z programem "Laptop dla ucznia" - czwartoklasiści w 2024 roku laptopów mogą nie dostać. A to dlatego, że rząd Mateusza Morawieckiego nie ogłosił przetargu, nie zabezpieczył finansowania, i - co najważniejsze - nie wynegocjował z Komisją Europejską zgody na zakup laptopów z KPO - informuje TVN24.