Gatnar z RPP: Mamy inflację popytową. Nie ma dowodów, że ma ona charakter przejściowy

Większość członków Rady powtarza ciągle, że inflacja ma charakter podażowy. Co nie do końca jest prawdą, bo te wzrosty cen czy surowców wynikają z ogromnego popytu, a więc mamy tutaj jednak inflację popytową - ocenił w telewizji Biznes24 członek RPP Eugeniusz Gatnar. Dodał, że nie ma żadnych dowodów na to, że podwyższona inflacja w Polsce ma charakter przejściowy.

"Większość członków Rady powtarza ciągle, że inflacja ma charakter podażowy. Co nie do końca jest prawdą, bo te wzrosty cen czy surowców wynikają z ogromnego popytu, a więc mamy tutaj jednak inflację popytową. No i drugi argument jest taki, że ona jest przejściowa, ale na to nie ma żadnych dowodów. Od 7 miesięcy Polska ma najwyższa inflację liczoną wskaźnikiem harmonizowanym, a my co miesiąc dostajemy prognozy, z których jedna jest wyższa od drugiej" - powiedział Gatnar.

Być może już w czerwcu inflacja CPI przekroczy 5 proc. - ocenił Gatnar. "Ta ścieżka, która otrzymaliśmy jest kwartalna i ona pokazuje 4,8 proc. w IV kw. a przecież wcześniej pokazywano nam 4,2 proc., więc mówię o pewnych kwartalnych wzrostach. A 5 proc. być może zobaczymy już za dwa tygodnie kiedy będzie czerwcowy odczyt flash, ponieważ czerwiec będzie pierwszym miesiącem, kiedy wszystkie sektory gospodarki były otwarte" - powiedział.

Jak wynika z danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w Polsce o 4,7 proc. rdr.

"Wydaje mi się, że wczorajsze dane z handlu zagranicznego, który do tej pory ciągnął polską gospodarkę, i programy stymulacyjne, stymulujące popyt, bardzo dobrze będą wpływały na gospodarkę i w tym roku możemy mieć nawet 5-proc. roczną stopę wzrostu PKB" - powiedział Gatnar.

