Gatnar (RPP): Nie można wykluczyć podwyżki stóp proc. w listopadzie

/ UE Katowice

Nie można wykluczyć kolejnej podwyżki stóp procentowych w listopadzie, a decyzje zależeć będą od ścieżki CPI w listopadowej projekcji inflacji - powiedział agencji Reuters członek RPP Eugeniusz Gatnar.

Cytowany przez Reutersa Gatnar powiedział, że jeżeli projekcja pokaże wskaźnik CPI powyżej 3,5 proc. przez kolejne 8 kwartałów, to Rada powinna ponownie podnieść stopy procentowe.

"Dlatego nie mogę wykluczyć kolejnego ruchu w listopadzie" - powiedział.

Dodał, że stopy procentowe powinny powrócić do przedkryzysowego poziomu 1,5 proc. albo nawet wyżej - do 2 proc., choć byłoby to już zadanie Rady kolejnej kadencji.

Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej, wbrew oczekiwaniom rynku, podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., lombardową o 50 pb do 1,0 proc., redyskontową weksli do o 40 pb do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w ub. czwartek, że bank centralny będzie dłuższy czas przyglądać się efektom podwyżki stóp procentowych i celowo nie mówi, czy podwyżka była jednorazowa, czy to początek cyklu. Dodał, że wycofanie akomodacji monetarnej ma na celu niedopuszczenie do utrzymania się podwyższonej inflacji w średnim okresie. (PAP Biznes)

tus/ mfm/