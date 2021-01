Gastronomia, hotelarstwo, turystyka. Rząd chce rozmawiać z biznesem dotkniętym pandemią

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

W najbliższych dniach rząd wraz z branżami najmocniej dotkniętymi koronawirusem będzie starał się wypracować protokoły sanitarne nt. działania w warunkach pandemii - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Z wypowiedzi premiera wynika, że możliwe jest, iż branże te - w określonych warunkach sanitarnych - wznowią działalność w lutym.

"Jest kilka branż, które są najmocniej dotknięte koronawirusem. To są te branże, zgodnie ze zdaniem ekspertów, dotknięte najmocniej, gdyż musiały być zamknięte, ponieważ były jednym z głównych źródeł zakażeń. Do takich branż należy m.in. gastronomia, hotelarstwo, turystyka" - powiedział premier.

"Będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż w najbliższych 10 dniach wypracować protokoły sanitarne funkcjonowania w okolicznościach pandemicznych, uzależniając to od kilku czynników, takich jak liczba zakażeń, liczba zgonów, sytuacji u naszych sąsiadów, tempa szczepień. Myślę, że będziemy chcieli te protokoły w lutym - ale trudno powiedzieć, od którego lutego - wdrażać. To zależy od tego jak wirus będzie się zachowywał" - dodał.

Premier zaznaczył, że "jeśli za 5-10 dni nastąpi gwałtowny przyrost zakażeń, zgonów, to z całą pewnością będziemy musieli nasze plany zrewidować". Jak podkreślił, sytuacja związana z pandemią "jest nadal bardzo trudna".

"Mając na uwadze to, jak zachowuje się nowa mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii, ale również na kontynencie - w Niemczech, w Republice Czeskiej, musimy zachować dużą elastyczność reagowania. Stąd też tak ważne jest to, żeby wszyscy trzymali się obostrzeń, rygorów, zakazów" - podkreślił.

Morawiecki zaapelował do wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa, by składali wnioski o pomoc państwa, "natomiast przestrzegali obostrzeń, bo one ratują wszystkim życie, zdrowie".

Premier pytany o to, czy dotychczasowe działania rządu dotyczące wprowadzanych obostrzeń nie stwarzało "zagrożenia zamieszania i kosztów", odparł, że strategia zaproponowana pod koniec listopada działa lepiej niż w krajach sąsiednich.

Zdaniem szefa rządu decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się w noc sylwestrową czy ujednolicenie terminu ferii zimowych dla dzieci pomagają w walce z pandemią.

Przekonywał, że rząd nadal będzie planował obostrzenia i restrykcje w oparciu o wiele parametrów. Morawiecki dodał, że priorytetem jednak jest obecnie program szczepień.

