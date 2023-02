Garaże w miastach na wagę złota. Mało ofert, a ceny zbliżone do mieszkań

Nawet powyżej 100 tys. zł trzeba przeznaczyć na zakup garażu w największych polskich miastach. Miejsca postojowe w halach garażowych wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych – wynika z danych Bankier.pl. Ofert sprzedaży jest jednak jak na lekarstwo.

/ Robert Neumann

Ostatnie lata to nie tylko wzrost cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań, ale również podwyżki w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży miejsc postojowych i garaży.

Te drugie, zwłaszcza murowane wyceniane są obecnie nawet na przeszło 100 tys. zł. Takie oferty można znaleźć w największych polskich miastach – m.in. Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Jak wynika z danych zawartych na portalu ogłoszeniowym Otodom, najdroższy garaż w stolicy wyceniany jest obecnie na 135 tys. zł., co przy 18 mkw. oznacza wydatek 7,5 tys. zł/mkw. Jak czytamy w ogłoszeniu, garaż znajduje się w dzielnicy Praga Północ, a dodatkowym atutem dla kupujących ma być działająca od 1 stycznia płatna strefa parkowania w dzielnicy.

Na tak wysokie stawki wpływa przede wszystkim lokalizacja. W centrach największych miast miejsc postojowych jest bowiem jak na lekarstwo, a dodatkowo rozszerzane są strefy płatnego parkowania, w których za postój trzeba płacić coraz więcej.

W stolicy drożeją także miejsca postojowe w halach garażowych. Stawki wahają się od kilkunastu tysięcy złotych do nawet 50 tys. zł.

We Wrocławiu za murowany garaż trzeba zapłacić od 80 tys. zł do 120 tys. zł, w Gdańsku od 60 tys. zł do 95 tys. zł, z kolei w Krakowie ceny wahają się od ponad 80 tys. zł do 160 tys. zł. Najwyżej wyceniany garaż wyposażony jest dodatkowo w kanał, klimatyzację i panele fotowoltaiczne. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzedający za 1 mkw. oczekuje blisko 8,9 tys. zł.

– Miejsca parkingowe zawsze rozchodzą się ekspresowo. Nawet jeżeli jedna rodzina dla oszczędności nie wykupi miejsca parkingowego, to następna będzie chciała wykupić dwa albo nawet trzy. Zawsze będzie więc tak, że tych miejsc może okazać się za mało – ocenia Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Deweloperzy będą budować więcej parkingów?

Być może w przyszłości miejsc parkingowych będzie nieco więcej. Przypomnijmy, że w Senacie obecnie procedowana jest ustawa, która ma wprowadzić wymóg budowy co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na jedno nowo wybudowane mieszkanie.

Obecnie o tzw. współczynniku parkingowym decyduje gmina, na terenie której chce budować deweloper, a dokładne wytyczne znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach lokalnego studium dla danej działki.