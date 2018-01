"Gangi bankomatowe" zalały Hongkong

Walka z ucieczką pieniędzy z Chin jest iście syzyfową pracą. Po wprowadzeniu nowych regulacji przez władze w Pekinie Hongkong zalały "gangi bankomatowe" - donosi "South China Morning Post".

Od ponad roku Pekin prowadzi stanowczą walkę z odpływem kapitału z Państwa Środka. Przedsiębiorczy Chińczycy wciąż znajdują jednak nowe sposoby, by schować swoje oszczędności przez wzrokiem komunistycznej władzy. Jednym z najprostszych rozwiązań jest wypłacanie środków z bankomatów w Specjalnych Regionach Administracyjnych Chin - Hongkongu i Makau - skąd łatwiej ewakuować je w bardziej bezpieczne miejsce, np. do Kanady czy Australii.

1 stycznia w życie weszły nowe regulacje ograniczające posiadaczom kont w chińskich bankach możliwość wypłaty gotówki za granicą do równowartości 100 000 juanów (ok. 50 000 zł) rocznie. Ponadto środki z bankomatu może wyciągnąć jedynie posiadacz karty.

Hongkong ma jednak formalnie autonomię od Pekinu w kwestiach gospodarczych i zgodnie z miejscowymi przepisami pieniądze z bankomatu mogą wypłacać także osoby upoważnione przez posiadacza karty. Bezpośrednią przyczyną, która sprawiła, że Hongkong zalała fala "gangów bankomatowych", było zainstalowanie systemu rozpoznawania twarzy w bankomatach w Makau, regionalnej stolicy hazardu.

W efekcie w niecały miesiąc z bankomatów w Hongkongu wypłacono o 20 mld dolarów hongkońskich (ok. 8,5 mld zł) więcej niż zwykle - informuje "SCMP". Zdaniem informatora dziennika, jedna osoba należąca do "gangu bankomatowego", która dysponuje kilkoma-kilkunastoma kartami, może wypłacić nawet do 30 mln dolarów hongkońskich dziennie. Powoduje to również zwiększenie liczby ataków rabunkowych na osoby wypłacające gotówkę.

<a href="https://bankier.polldaddy.com/s/złoty-bankier-zgłoszenie-do-badania" _mce_href="https://bankier.polldaddy.com/s/złoty-bankier-zgłoszenie-do-badania">View Survey</a>

Maciej Kalwasiński