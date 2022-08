"Gang Bystrzaków" w Biedronce. Nowa akcja promocyjna sieci właśnie wystartowała

/ Biedronka

Biedronka wystartowała z nową akcją lojalnościową dla swoich klientów. Od poniedziałku 29 sierpnia można zbierać punkty na maskotki z „Gangu Bystrzaków”.

Coroczna akcja lojalnościowa Biedronki właśnie wystartowała w nowej odsłonie. W bieżącym roku sieć oferuje trzy maskotki będące w „Gangu Bystrzaków” - informuje Biedronka. W ich skład wchodzą dwa zwierzęta oraz jeden owoc. Są nimi pies Dżi-pi-es, świnka Skarbonita oraz jabłko Newton. Tegoroczna akcja Biedronki wystartowała pod hasłem „Oszczędzanie to nasza misja”. W tym duchu też mają być przedstawiane historie zabawek.

W porównaniu do ubiegłych lat zmieniła się formuła przyznawania punktów, które można wymienić na maskotki z „Gangu Bystrzaków”. Klienci będą otrzymywali naklejki, czyli punkty, ale nie w zamian za wydane pieniądze, jak miało to do tej pory miejsce, a za każde zaoszczędzone środki podczas robienia zakupów. W praktyce oznacza to, że każde 6 zł na rachunku mniej, a wynikające z niższych cen produktów będących na promocji, konsument dostanie jedną naklejkę.

Dodatkowo Biedronka zapowiedziała „tygodniowe misje oszczędzania”, z których część zaoszczędzonych środków ma wrócić do klientów na ich wirtualne portfele przypisane do kart „Moja Biedronka”. Pieniądze te będzie można wykorzystać podczas zakupów w soboty. Jak wskazują dziennikarze wiadomoscihandlowych.pl, może to być odpowiedź sieci na akcję konkurencyjnej sieci Lidl, która również zachęca do tańszych zakupów w weekend.

Aby otrzymać bezpłatnie maskotkę, będzie trzeba zebrać 50 punktów, natomiast za książka o „Gangu Bystrzaków” będzie trzeba wymienić 15 punktów. Sama akcja potrwa do 19 listopada – do tego dnia będzie można zbierać naklejki. Zabawki pojawią się w sklepach od 26 września i będzie można je odebrać do 3 grudnia br.

AB