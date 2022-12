Gaming z zadyszką w 2022 r. To miał być wyjątkowy rok

W 2022 r. liczba graczy na całym świecie przekroczyła 3 mld osób. Mimo to, rynek gier po raz pierwszy ma zanotować spadek przychodów – wynika z podsumowania analitycznej firmy Newzoo.

Według wstępnych prognoz ekspertów z branżowej firmy analitycznej Newzoo, w dorocznym raporcie „Global Games Market Report” w 2022 r. po raz pierwszy miały „pęknąć” dwie bariery dotyczące światowego rynku gier:

Przychody miały przekroczyć po raz pierwszy 200 mld dol. Liczba graczy miała sięgnąć 3 miliardów osób.

Według opublikowanego w przedświątecznym tygodniu podsumowania tylko jeden z tych „kamieni milowych” jest możliwy do osiągnięcia. Najnowsza szacunki mówią, że rynek wygeneruje w 2022 r. 184,4 mld dol. dzięki 3,2 miliarda graczy na całym świecie. Oznacza to spadek przychodów o 4,3 proc. rdr – pierwszy raz, od kiedy firma zbiera dane.

W ostatnich dwóch latach (2020-2021) rynek zaskakiwał pozytywnie i generował więcej przychodów niż wskazywali analitycy z Newzoo. Rok 2022 po raz pierwszy zaskoczył negatywnie, głównie ze względu na sytuację gospodarczą, która przełożyła się na niższy dochód rozporządzalny gospodarstw, a co za tym idzie wydatki na gry oraz ograniczenia na rynku gier mobilnych (polityka prywatności Apple). Jednak wszystko zależy od perspektywy, bo rozwój branży w poprzednich latach istotnie zmienił rynek i przyspieszył jego wzrost.

„Ta zaktualizowana prognoza może wydawać się niepowodzeniem dla rynku gier, ale suma przychodów wygenerowanych w latach 2020-2022 jest o prawie 43 miliardy dolarów wyższa, niż pierwotnie prognozowaliśmy przed pandemią” – napisał Tom Wijman, główny analityk sektora w Newzoo.

Autorzy zwracają uwagę na spadki w prawie wszystkich segmentach rynku, począwszy od gier przeglądarkowych (-16,7 proc. rdr), które jednak od lat są w trendzie spadkowym, przez gry na konsole (-4,2 proc. rdr) i mniejszą liczbę wydań nowych tytułów, aż po spadek wartości rynku gier mobilnych (-6,4 proc. rdr), a więc największego segmentu, który jak wskazują analitycy, jest bardziej wrażliwy na sytuację gospodarczą. Tylko gry na PC zdołały zaliczyć nieznaczny wzrost (1,8 proc. rdr).

Z kolei liczba graczy ma spełnić wcześniejszą prognozę i zamknąć się na poziomie 3,198 mld osób, które w 2022 r. zagrały w chociaż jeden tytuł. To o 4,6 proc. więcej rdr. Największy wzrost liczby graczy w 2022 roku odnotowano na Bliskim Wschodzie i w Afryce (o 8,2 proc. do 488 milionów), a następnie w Ameryce Łacińskiej (4,8 proc.). Najmniejszy wzrost odnotowano w Ameryce Północnej (2,6 proc.).

W podsumowaniu znajduje się zestawienie 10. najbardziej dochodowych gier w 2022 r. pod względem miesięcznej liczby użytkowników MRU (z ang. monthly active users). Lista zawiera siedem powtarzających się wpisów z lat ubiegłych. To tytuły zaprojektowane w celu utrzymania graczy i ich zaangażowania. Call of Duty: Modern Warfare II, która została również dołączona do wersji 2.0 trybu Battle Royale Warzone w Call of Duty to jedyna gra w zestawieniu wydana w 2022 r.

Wśród najważniejszych wydarzeń podsumowania 2022 r. na rynku, Newzoo wymienia liczbę ogłoszonych przejęć, z których największa to ogłoszona już w styczniu przez Microsoft. Gigant za 68,7 miliarda dolarów chce przejąć Activision-Blizzard. Ma być oba największa transakcja w historii i dać właścicielowi Xboxa kontrolę nad kilkoma największymi franczyzami gier. Sprawa jest jednak w toku ze względu na wątpliwości organów antymonopolowych w Wlk. Brytanii i próbę blokady przejęcia w sądzie w USA.

Inne warte uwagi rynkowe nowości to m.in.

przejęcie Zyngi przez Take-Two,

koniec długoletniego partnerstwa FIFY i EA Games,

przejęcie Bungie przez Sony,

wypuszczenie przez Epic Games dwa lata po pierwszym ogłoszeniu Unreal Engine 5, czyli najnowszą wersję popularnego silnika do gier.

Nie ucieka także temat prognoz na przyszły rok i trendów, które mogą być przyspieszyć. Po pierwsze globalne przychody maja powrócić na ścieżkę wzrostu i wygenerować 211,2 mld dolarów, z czego ponad 103 mld dol. ma pochodzić rynku gier mobilnych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na gry oparte o rozwiązania „w chmurze”, które maja przynieść w 2023 r. 8,2 mld przychodów.

„Chmura umożliwia graczom natychmiastowe wypróbowanie gry przed jej pobraniem, dostęp do treści bez trudnego do znalezienia lub drogiego sprzętu oraz wskoczenie do gry z wideo transmitowanego na żywo. Firmy zajmujące się strumieniowym przesyłaniem treści takie jak Netflix, również szukają gier, które pomogą zwiększyć zaangażowanie i pokonać konkurencję w ich podstawowym segmencie rynku. Wierzymy, że granie w chmurze będzie miało tutaj do odegrania ogromną rolę” – powiedział analityk Newzoo ds. gier w chmurze, Guilherme Fernandes.

Poza tym kolejnym jasnym punktem rynku mają być gry VR (ang. virtual reality), których roczne przychody mają wzrosnąć z 1,8 mld dol. w tym roku do szacunkowych 3,2 mld dol. w 2024 r. Więcej "niedrogich" gogli przyciągnie więcej graczy, zachęcając programistów do tworzenia angażujących treści VR, co przyciągnie kolejnych graczy. Samonapędzające się koło.

„Wirtualna rzeczywistość znalazła swoje zastosowanie w grach, ale użycie tej technologii wykracza daleko poza gry VR i będzie nadal przynosić korzyści branżom takim jak opieka zdrowotna, edukacja, inżynieria i inne sektory rozrywki” - powiedział Tomofumi Kuzuhara, analityk rynku VR w Newzoo.

O ile więc rok 2022 był okresem korekty, to przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Liczba graczy na całym świecie ma wciąż rosnąć, a nowe obszary technologicznych rozwiązań i trendy w ich komercjalizacji zwiastują, że rynek ciągle ma szansę się rozwijać - wskazuje Newzoo.

