Gaming z mocnym uderzeniem na GPW. CD Projekt, 11bit i PCF na celowniku inwestorów

Dużo się dzieje na GPW w środę, bo poza nowym szczytem hossy na WIG20 mocno do góry pną się prawie wszystkie indeksy przy wysokich obrotach szerokiego rynku. Szczególnie wyróżnia się sektor gier, a to za sprawą prawdopodobnego wychodzenia funduszy z krótkich pozycji na akcjach CD Projektu, wieści z konferencji inwestorskiej 11bit studios oraz nowej umowy PCF z Microsoftem.

Nieco po godzinie 14.00 w środę, 14 czerwca, na szerokim rynku obroty przekroczyły już 1 miliard złotych, co najczęściej dzieje się dopiero w ostatniej godzinie sesji na GPW. Reprezentacyjny WIG20 zyskiwał ponad 2,5 proc. i wyznaczał nowe maksima wzrostów (2078 pkt.) trwających od października zeszłego roku.

Wyróżniał się przede wszystkim kurs CD Projektu (12,4 proc.), napędzający wzrosty WIG20 i branżowego indeksu WIG-Games5, zyskującego 7 proc. Z kolei WIG-Gry zyskiwał blisko 10 proc. proc., głównie dzięki większemu udziałowi Redów, ale pokaźne wzrosty notował 11 bit (7 proc.), ogłaszający nowy kalendarz wydawniczy i People Can Fly (6,7 proc.), który po południu, poinformował, że ma umowę z Microsoftem o wartości 50 mln dolarów.

Z kolei na CD Projekcie dziej się już wiele od kilku dni. W weekend spółka poinformowała o dacie premiery płatnego dodatku do „Cybepunka 2077” o tytule „Widmo Wolności”, co w poniedziałek podniosło kurs o 10 proc. przy ponad 220 mln zł obrotu. Jak pisałem wtedy, może dojść do szybszego zamykania krótkich pozycji funduszy grających na spadki.

Zaczyna się to potwierdzać w aktualizacjach rejestru KNF, w którym Gladstone Capital Management informuje, że zmniejszył pozycję o 0,13 proc., akcji. Obecnie oficjalnie fundusze mają 3,53 proc. akcji netto z pozycją na spadki. To oznacza jeszcze długą drogę do ich redukcji, zwłaszcza dla Point72 Asset Management, który swego czasu posiadał największą pozycję krótką na akcjach CD Projektu w historii.

Mocno do góry idą także akcje 11bit (7 proc.), której zarząd na dorocznej konferencji dla inwestorów podał, że gry „Frostpunk 2” i „The Alters” zadebiutują w pierwszej połowie 2024 r. W przyszłym roku 11 bit odkryje karty dwóch innych gier z porfolio wydawniczego o roboczych nazwach “Ava” i “Botin”.

Uwaga inwestorów skupiona na PCF (6,7 proc.) to efekt umowy produkcyjno-wydawniczej z Microsoft Corporation na wyprodukowanie gry z AAA o nazwie kodowej "Project Maverick", której budżet może sięgać nawet 50 mln dolarów.

Informacja pojawia się w momencie wychodzenia kursu spółki z historycznych minimów. Niedawno PCF ogłosiło, że ramach emisji pozyskała mniej środków niż pierwotnie zakładała, a akcje objął niemal wyłącznie koreański Krafton.