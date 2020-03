Kolejny producent gier idzie na giełdę

Games Operators planuje pozyskać z emisji nowych akcji środki pieniężne netto w kwocie ok. 7 mln zł. Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Ofertą objętych jest do 250 tys. nowych akcji serii B oraz do 1 mln akcji serii A oferowanych przez obecnych akcjonariuszy.

Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji przydzielonych inwestorom oraz ich ceny.

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji na realizację przez zewnętrzne zespoły deweloperskie od 7 do 14 kolejnych projektów gier o budżetach całkowitych w zakresie od 250 tys. zł do 2 mln zł. Pozyskane środki z emisji zostaną wykorzystane w latach 2020 – 2022.

Spółka szacuje finansowanie gier w następujących proporcjach:

80 proc. - development, tworzenie assetów (grafik, kodu, tekstów, dźwięków) zwykle w całości fakturowane przez zespół twórców w podziale na 6 – 8 milestonów (etapów);

5 proc. tłumaczenia na inne języki (6 podstawowych: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski);

5 proc. - zewnętrzne testy gry;

10 proc. - marketing.

"Naszym celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki, który opieramy na wzroście organicznym. Priorytetem jest dalsza rozbudowa portfolio gier. Jeśli chodzi o projekty realizowane obecnie – wszystkie mają zapewnione finansowanie. Na 2020 r. mamy zaplanowane ok. 10 premier. Natomiast dzięki środkom z emisji akcji chcemy zwiększyć liczbę i budżet produkowanych tytułów. Jest to zgodne z realizacją naszych strategicznych celów: zwiększeniem skali działania, dalszym rozszerzeniem oferty produktowej oraz dywersyfikacją ryzyka" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes i założyciel Games Operators Bartek Gajewski.

W ramach planowanej oferty funkcję globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu będzie pełnić Santander Biuro Maklerskie.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje spółki od 5 do 11 marca 2020 r. w wybranych Punktach Usług Maklerskich Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego: Dom Maklerski BOŚ oraz mBank.

Zarząd chce wypłacać dywidenę w przyszłości

Zarząd Games Operators chce w przyszłości wypłacać w formie dywidendy do 90 proc. zysku, pod warunkiem że po wypłacie dywidendy, środki na rachunku emitenta będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji spółki - podał Games Operators w prospekcie emisyjnym. Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy.



Jak wynika z prospektu, zarząd Games Operators nie podjął decyzji dotyczącej rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej potencjalnej wysokości na kolejne lata.





Harmonogram oferty publicznej spółki:

"Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy w przyszłości, każdorazowo, będzie podlegać przeglądowi przez zarząd w zależności od okoliczności. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników istotnych dla emitenta, w tym między innymi modelu biznesowego, perspektyw dla dalszej działalności spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej emitenta oraz wskaźników zadłużenia" - napisano w prospekcie.Games Operators nie wypłacał dywidendy od momentu powstania. W 2020 r. spółka nie dokonywała wypłat zaliczki na poczet dywidendy.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki 28 lutego.

W ramach planowanej oferty, globalnym koordynatorem oraz zarządzającym Księgą Popytu prowadzącym ofertę jest Santander Biuro Maklerskie.

od 5 do 11 marca 2020 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych;

4 marca 2020 r. - rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;

12 marca 2020 r. - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych;

nie później niż 13 marca 2020 roku (do godz. 9.00) - Opublikowanie informacji o: cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty)ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;

od 13 marca 2020 roku, ale nie wcześniej niż opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, do 17 marca 2020 roku - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;

17 marca 2020 roku - ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu;

do 18 marca 2020 roku - przydział Akcji Oferowanych;

do 17 kwietnia 2020 roku - zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW.

W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420 proc. w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody przekroczyły 6 mln zł i były wyższe o 42 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach tego roku zbliżył się do 3,6 mln zł i był wyższy o blisko 25 proc. niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 86,6 proc. podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83 proc.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych. Spółka została założona w 2015 r., specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer-symulator.

Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy) oraz Chiny. Sprzedaż prowadzona jest w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam w przypadku gier na PC i MAC oraz Google Play i App Store w przypadku gier mobilnych.

