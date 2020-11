Games Operators ma umowę wydawniczą na "Rustlera"

Games Operators

Notowana na GPW spółka Games Operators podpisała umowę wydawniczą z Maximum Games. Na akcjach firmy w czwartek obserwowane są spore wzrosty.

- Zarząd spółki Games Operators (...) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 10 listopada 2020 umowy z Maximum Games Inc., której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki portu oraz wydanie gry o nazwie "Rustler" na platformy Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch oraz wedle uznania wydawcy na platformy konsolowe Xbox Next Gen, Playstation 5, Stadia oraz na platformy PC inne niż Steam i GOG - czytamy w komunikacie.

Z tytułu realizacji umowy wydawca uprawniony jest do określonego w umowie procentu zysków ze sprzedaży gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier. W związku z tym, że wynagrodzenie wydawcy jest uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, na chwilę opublikowania raportu nie jest możliwe określenie ani oszacowanie jego wysokości. Co istotne sam Games Operators otrzyma bezzwrotną zaliczkę na poczet przyszłych przychodów ze sprzedaży gry w wysokości 300 000 USD.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

To spora kwota dla spółki, przypomnijmy że jej przychody w I półroczu 2020 roku wyniosły 4,7 mln zł, a zysk netto 1,1 mln zł. Po wtorkowej sesji giełdowa wartość firmy sięgała 118 mln zł, publikacja komunikatu o umowie z Maximum Games wywołała jednak przeszło 20-proc. wzrosty i obecnie Games Operators wyceniane jest na 142,8 mln zł.

Umowa z Maximum Games jest o tyle ciekawa, że akcjonariuszem Games Operators jest PlayWay (37,4 proc. akcji) i spółki współpracowały m.in. przy premierze "Transport Inc.", czy "Radio Comanderze".

Sam "Rustler" to z kolei jedna z najciekawszych powstających obecnie polskich gier. Gra znajduje się m.in. po koniec pierwszej setki listy najbardziej wyczekiwanych globalnie gier na Steamie (co ciekawe liście tej liderują dwie również polskie gry - "Cyberpunk 2077" i "Dying Light 2"). O "Rustlerze" wiele mówi jego podtytuł - "Grand Theft Horse" - który wprost nawiązuje do słynnej serii "GTA". I gra ma być nieco jak "GTA", tyle że w średniowieczu.

- Zostań średniowiecznym gangsterem w szalonej grze akcji z otwartym światem pełnym popkulturowych nawiązań. Wykonuj szalone zadania, kradnij konie, okradaj wieśniaków i walcz ze strażnikami - czytamy w opisie gry.

Gra wciąż nie ma ustalonej daty premiery. Na jej stronie w steamowym sklepie widnieje informacja, iż ma być dostępna w I kwartale 2021 roku.

AT