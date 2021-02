GameStop wraca do gry. Akcje w górę o ponad 100 proc.

Kuczyński: Papiery Gamestop zanurkowały. Dla niektórych to kosztowna lekcja

Papiery spółki Gamestop zanurkowały, wracając w okolice sprzed styczniowych szczytów szaleństwa. Kto nie sprzedał na czas - będzie miał bardzo kosztową lekcję. Czy to już czas na powrót do normy i koniec marzeń o walkach Dawidów z Goliatami? I co dalej z PLN - czyżby rynki na serio przejęły się uporem NBP?