Galopująca polska inflacja, widmo zamorskiej recesji i rosyjskie manipulacje rublem [Wykresy tygodnia]

fot. xalien / / Shutterstock

Kończąc ten trudny tydzień, przygotowaliśmy dla Państwa kilka najciekawszych wykresów z ostatnich dni.

Po raz pierwszy w XXI wieku inflacja CPI w Polsce przekroczyła 10% - wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu inflację cenową napędziły drakońskie podwyżki na stacjach paliw.

Jak to możliwe, że rubel się umacnia, skoro Zachód nałożył na Rosję sankcje za inwazję na Ukrainę? To proste: trudno, żeby było inaczej, skoro władze ograniczyły opcję transferu kapitału za granicę, nakazały eksporterom sprzedaż dewiz, a mieszkańcom uniemożliwiły wymianę rubli na twardą walutę.

Bloomberg

Marcowe statystyki inflacji konsumenckiej w Niemczech zszokowały ekonomistów. Wzrost cen był najszybszy od 1981 roku i budzi grozę w społeczeństwie przyzwyczajonym do mocnego pieniądza.

Bankier.pl na podstawie danych Destatis

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia zmian w systemie podatkowym. Mają polegać one m.in. na obniżeniu podatku PIT, likwidacji ulgi dla klasy średniej oraz zmianach w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Co i kiedy się zmieni? Czy do portfeli Polaków trafi więcej pieniędzy? Wyjaśniamy.

Kilka dni temu Węgrzy zaskoczyli rynek skalą podwyżki stóp procentowych, dziś Czesi trafili w oczekiwania analityków. Polska Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu. Którą ścieżką podąży?

Bankier.pl na podstawie danych banków centralnych

Zgodnie z oczekiwaniami ostatni tydzień marca przyniósł podwyżki przy dystrybutorach. Teraz ceny paliw zależą od tego, czy Amerykanom uda się zahamować wzrost notowań ropy naftowej.

Nowa rekomendacja od DM BOŚ dla JSW mówi "kupuj" i przewiduje miliardy zysku spółki w 2022 r. Według analityków bieżący rok może być rekordowy pod każdym względem, a wszystko przez historycznie drogi węgiel.

Bankier.pl

W marcu inflacja w strefie euro przyspieszyła jeszcze mocniej, niż oczekiwali ekonomiści. Ceny rosły najszybciej w historii eurozony. W dwóch krajach tempo sięgało ok. 15 proc.

Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Pozytywny sentyment na światowych giełdach na początku tygodnia, w nieco mniejszym stopniu, ale był widoczny również na GPW. Większość indeksów wzrosła, ale nie zmienia to ogólnego obrazu, w którym rynek czeka na silniejsze impulsy, decydujące o średnioterminowym kierunku.

Bankier.pl

Stopa bezrobocia w strefie euro, a także w całej Unii Europejskiej spadła do rekordowo niskiego poziomu w przeszło 20-letniej historii tych statystyk. Polska odnotowała drugi najlepszy wynik w całej Wspólnocie.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

