Galopująca drożyzna. Większość Polaków najbardziej odczuwa wzrost cen żywności

Kieszonkowe dla dziecka. Tak rodzice dbają o finanse swoich pociech

Prawie połowa dzieci w Polsce dostaje kieszonkowe od rodziców raz w miesiącu. Jego wysokość zależy od wieku dzieci; mediana to 70 zł miesięcznie, najmłodsze dzieci (3-5 lat) otrzymują ok. 20 zł, a nastolatki (14-18 lat) ok. 100 zł miesięcznie - wynika z badania Banku BNP Paribas.