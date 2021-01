Gałecka: Według Veolii awaria ciepłownicza na Pradze potrwa do godz. 11 w niedzielę

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka, powołując się na informację Veolii, przekazała, że awaria ciepłownicza na stołecznej Pradze potrwa do godz. 11 w niedzielę. Zaznaczyła, że ogrzewanie zapewnione ma Szpital Praski, natomiast bez ciepła są 63 budynki.

Krótko po naprawie awarii, do której w związku z uszkodzeniem rury sieci ciepłowniczej doszło w piątek na ul. Jagiellońskiej, w sobotę przed południem doszło do kolejnej. Spółka Veolia Energia tłumaczyła w sobotę w rozmowie z PAP, że awaria może być skutkiem tzw. zjawiska uderzenia hydraulicznego. "To ryzyko wystąpienia awarii dodatkowo wzrasta przy niskich temperaturach, które mamy. Wynika to z dużej różnicy temperatury wody w rurociągu i temperatury na zewnątrz" - powiedziała rzeczniczka spółki Aleksandra Żurada.

Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka przekazała w sobotę wieczorem PAP, że bez dostaw ciepła są 63 budynki. Zapewniła przy tym, że Szpital Praski, któremu także ogrzewanie zapewniała Veolia, zabezpieczony jest awaryjnymi źródłami ciepła.

Gałecka, powołując się na informację Veolii, przekazała, że awaria potrwa do godz. 11 w niedzielę.

"Mieszkańców, których objęła awaria patroluje Straż Miejska we współpracy z administratorami budynków. Sprawdzają, czy ktokolwiek potrzebuje pomocy - szczególnie osoby starsze i z niepełnosprawnościami" - poinformowała.

Gałecka przekazała też, że mieszkańcom wypożyczane są elektryczne piecyki; osoby chętne mogą także zostać ewakuowane do specjalnie przygotowanego w tym celu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Piłsudskiego.

Gałecka zaznaczyła też, że ratusz uruchomił dla mieszkańców Pragi specjalną infolinię pod numerem 19 115, na którą mogą dzwonić, gdy będą potrzebować pomocy.

Bez ogrzewania pozostają budynki przy ulicach: Jagiellońskiej, Kępnej, Marcinkowskiego, Okrzei, Sierakowskiego, Sprzecznej, Targowej, Wrzesińskiej i Zamoyskiego.(PAP)

autor: Monika Zdziera

