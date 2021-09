"Opodatkować bogaczy" - amerykańska kongresmenka wzbudziła kontrowersje swoją kreacją

Podczas charytatywnej gali MET amerykańska polityczka Alexandria Ocasio-Kortez wystąpiła w sukience z napisem „opodatkować bogaczy” (ang. Tax the rich). Wywołała tym poruszenie, szczególnie na Twitterze. Wielu komentatorów zarzuca jej hipokryzje, jednak jak wynika z danych opublikowanych przez portal ProPublica - 25 najbogatszych amerykanów w latach 2014-18 zapłaciło tylko 3 proc. podatku od dochodów.

Alexandria Ocasio-Kortez, nazywana też przez swoich fanów AOC, jest córką emigrantów z Puerto Rico i piastuje stanowisko kongresmenki z ramienia partii Demokratycznej. Rozpoczynając swoją karierę polityczną w 2018 r., zdobyła sławę, komunikując się ze swoimi fanami za pośrednictwem portali społecznościowych. Teraz, tym samym kanałem, wiele osób komentuje jej kreację, w której wystąpiła na corocznej gali charytatywnej w Metropolitan Museum of Art.

Dokładnie chodzi o białą sukienkę marki Brother Vellies ozdobioną na plecach czerwonym napisem nawołującym do opodatkowania bogaczy. Samo hasło nie kłóci się z poglądami AOC, które często uważane są za lewicowe. Komentatorom ta sytuacja wydała się dla kontrowersyjna z uwagi na wydarzenie, w którym brała udział kongresmenka.

MET, czyli coroczna gala charytatywna, przez niektórych nazywana najekskluzywniejszym wydarzeniem na świecie, zbiera w jednym miejscu większość gwiazd show biznesu. Nad jej organizacją piecze trzyma redaktorka naczelna amerykańskiego "Vouga" – Anna Wintour - to ona rozsyła zaproszenia gościom, a ci, którzy go nie otrzymają, mogą sami kupić bilet. Koszt takiej wejściówki to 30 tys. dolarów.

AOC opublikowała na swoim Instagramie odpowiedź na zarzuty sugerujące, że kupienie sukienki na wydarzenie, na które bilet kosztuje 30 tys. dolarów i nawoływanie do opodatkowania bogaczy, to hipokryzja. Za pośrednictwem mediów społecznościowych polityczka wytłumaczyła, że wejściówkę otrzymała za darmo z uwagi na bycie urzędniczką Nowego Jorku, a sukienka została wypożyczona z małego butiku Brother Vellies.

Głosów krytyki nie oszczędzili AOC m.in.: Donald Trump Junior oraz kontrkandydatka do kongresu w Nowym Jorku z partii republikańskiej – Tina Forte, która napisała, że chce wszczęcia postępowania w sprawie sukienki oraz wejściówki, którą otrzymała Ocasio-Kortez.

I am calling on the Ethics Committee to IMMEDIATELY conduct an investigation into @aoc & the gifts she claims to have received to attend the #MetGala2021 ! The $30k ticket & the designer gown BOTH exceed the legal gift limit of $200!

WE THE PEOPLE deserve to know the truth! #RT pic.twitter.com/BgJbDdXQ3w