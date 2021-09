„GW”: Jak prezes NBP zasiedział działkę wartą 200 tys. zł

/ NBP

Przy okazji bezgotówkowej zamiany domów prezes NBP stał się właścicielem hektarowej działki graniczącej z jego posiadłością. I nie zapłacił za to ani złotówki.

W zeszłym tygodniu „Gazeta Wyborcza" ujawniła transakcję z lutego 2009 r. Obecny prezes NBP Adam Glapiński zamienił dom w Wilanowie na okazałą posiadłość pod Warszawą. Bezgotówkowo i od firmy związanej z biznesmenem robiącym interesy na wschodzie jeszcze w czasach ZSRR, potem pracującym dla ważnych rosyjskich oligarchów. Bezgotówkowa zamiana pozwoliła zaoszczędzić 44 tys. zł podatku.

Przy okazji tej transakcji Adam Glapiński stał się właścicielem działki graniczącej z jego posiadłością. Jak do tego doszło? Prezes NBP ponadhektarową działkę nabył w styczniu 2018 r. Ale nie zapłacił za nią nawet złotówki, bo razem z żoną weszli w jej posiadanie przez tzw. zasiedzenie, czyli nabycie nieswojej nieruchomości poprzez użytkowanie jej przez długi czas. Jak informuje dziennik, prawo do zasiedzenia zyskał już biznesmen Robert Szustkowski, i to najpóźniej w 2003 r. „Dlaczego ani on, ani firma nie próbowali przejąć działki? Dlaczego zrobili to Glapińscy, którzy upomnieli się o nią dopiero po siedmiu latach od zamiany, czyli w 2016 r.? Prezes NBP napisał nam, że >>nie była to pilna sprawa<<” – pisze „GW”.

Grunt, warty ok. 200 tys. zł, nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, lecz jedynie studium. Choć prezes Glapiński nie ma żadnych planów wobec działki, to teoretycznie możliwe jest uzyskanie zgody na zabudowę terenu.

Na nieruchomość prezesa NBP dodatkowe światło rzuca warta 500 tys. zł inwestycja Lasów Państwowych. Jak informuje „Wyborcza”, Lasy planują budowę drogi pożarowej przebiegającej nieopodal posesji Glapińskich. Inicjatywa budowy pojawiła się na początku 2018 r., a ostatecznie inwestycję wraz z całym planem zatwierdził w listopadzie 2018 r. ówczesny minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Sprawa budzi protesty okolicznych mieszkańców. Okazuje się, że będzie to jedyne tego typu przedsięwzięcie zrealizowane w 2021 r. na terenie rozległego nadleśnictwa Chojnów, obejmującego sześć powiatów podwarszawskich. – Ta droga nie jest nam do niczego potrzebna, choć nadleśnictwo twierdzi, że będzie służyć naszej miejscowości. Odnosimy wrażenie, że decyzje w tej sprawie zapadają wyżej, ponad nadleśnictwem – mówi „GW” osoba zaangażowana w działania przeciwko budowie drogi. – To wszystko sprawia wrażenie, jakby droga robiona była pod jedną, konkretną osobę – dodaje.

