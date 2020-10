GUS zrewidował dane o PKB. Wzrost był silniejszy, niż szacowano

fot. Monster Ztudio / Shutterstock

W ramach regularnej rewizji statystyk produktu krajowego brutto Główny Urząd Statystyczny wyraźnie podniósł w górę swoje szacunki za rok 2019. Okazało się, że wzrost PKB był o wyraźnie wyższy od pierwotnie raportowanego.

Według skorygowanego szacunku PKB w 2019 roku wzrósł realnie o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. To wynik aż o 0,4 punktu procentowego wyższy od szacunków opublikowanych w kwietniu.

- Główny Urząd Statystyczny prezentuje pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2019 w oparciu o roczne źródła informacji oraz ostateczny szacunek za 2018 rok – czytamy w poniedziałkowym komunikacie GUS.

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS.

- Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2019 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 22.04.2020 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2019 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora – wyjaśniają statystycy GUS.

Największy wpływ na rewizję miały zmiany dotyczące popytu krajowego, który został zrewidowany w górę o 0,5 pkt. proc. : z 3,0% do 3,5% rdr. Różnica ta wynikała przede wszystkim z podwyższenia dynamiki tzw. spożycia publicznego (czyli zasadniczo wydatków rządowych) z 4,9% do 6,2% rdr. To zmiana aż o 1,3 pkt. proc. względem szacunków z kwietnia.

W ujęciu nominalnym produkt krajowy brutto Polski w 2019 roku wyniósł 2 287,738 mld złotych i był o 7,83% wyższy (nominalnie) niż rok wcześniej. Warto dodać, że już w poprzednim roku dało się odczuć wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, jak również zmianę jego struktury. Słabły inwestycje, ale szybko rosły wydatki publiczne przy wciąż mocnej dynamice konsumpcji prywatnej.

Dane za rok 2019 są właściwie tylko ciekawostką historyczno-statystyczną. Za nami najgłębsza recesja od ponad 25 lat. Naznaczony fatalnym lockdownem II kwartał sprawił, że mimo oczekiwanego silnego wzrostu PKB w III i IV kwartale cały rok 2020 prawdopodobnie zakończymy spadkiem PKB rzędu 3-4%.

KK