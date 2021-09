GUS: W sobotę nocne spisywanie dla zapracowanych, Spis potrwa do 30 września

fot. Mateusz Włodarczyk / /

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do przyszłego czwartku. Dlatego GUS organizuje w sobotę specjalny dzień spisowy - nocne spisywanie dla zapracowanych. W Warszawie będzie można się spisać w ośmiu urzędach dzielnicowych. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Główny Urząd Statystyczny organizuje w sobotę nocne spisywanie dla zapracowanych. "W sobotę, 25 września, odwiedź jeden z wybranych punktów spisowych lub zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99. Czekamy na Ciebie aż do północy" - poinformował GUS. Na stronie https://spis.gov.pl/ dostępna jest lista punktów spisowych.

Do akcji przyłączyła się też Warszawa. W sobotę w ośmiu urzędach dzielnicowych w Warszawie (Bielany, Wola, Ochota, Mokotów, Ursynów, Targówek, Praga-Południe i Praga-Północ) pracownicy Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą obsługiwać osoby, które zgłoszą się w celu dopełnienia ustawowego obowiązku samospisu w godzinach 9-22. W pozostałych dzielnicach punkty spisowe będą czynne tego dnia w godz. 9-13.

"To już ostatnie dni, aby wziąć udział w Narodowy Spis Powszechny - pamiętajcie, że macie na to czas już tylko do 30 września. W tym tygodniu w Warszawie możecie się spisać także w sobotę" - zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Jest obowiązkowy i potrwa do końca września.

Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają "osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania". Podlegają mu także "mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami".

Spis jest realizowany następującymi metodami: obowiązkowo, czyli właśnie metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa, czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów, czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań spisowych również dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/ w dedykowanej zakładce.

Trzeba pamiętać, że odmowa wzięcia udziału w spisie wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Pierwsze wyniki spisu powszechnego zostaną ogłoszone w styczniu 2022 r.(PAP)

autorka: Natalia Kamińska

