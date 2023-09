GUS: W II kw. nastąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy

Walka o odszkodowania, spór zbiorowy i strajk? Sieć marketów ma kłopoty Już we wrześniu we wrocławskim sądzie będą rozpatrywane pierwsze wnioski o rekompensaty dla kobiet, które były dyskryminowane przez Kaufland. Do tego dochodzi jeszcze spór zbiorowy, w jaki weszli związkowcy firmy z jej zarządem.