GUS potwierdza: bezrobocie w maju w spadło

Morawski: Popyt ucieka podaży

Firmy nie nadążają z realizacją rosnących zamówień - zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Na to przynajmniej wskazuje badanie PMI dla strefy euro. Dlatego presja na wzrost cen jest najwyższa od co najmniej 20 lat. Napięcia w końcu się rozładują, ale może to zająć kilka kwartałów.