GUS: Sezonowa zadyszka na budowach mieszkań, ale i tak znacznie lepiej niż przed rokiem

fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock

W sierpniu po raz pierwszy od lutego liczba rozpoczętych budów mieszkań i domów spadła poniżej 25 tys. Urzędy wydały także najmniej od pozwoleń na budowy od stycznia – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Za mieszkaniówką jednak i tak najlepszy sierpień w historii pomiarów, a przed nią duże szanse na rekordowy rok.

Pomimo spadków w relacji miesięcznej zarówno w przypadku liczby wydanych pozwoleń na budowę jak i rozpoczynanych budów wyniki zanotowane w ciągu ośmiu miesięcy 2021 r. w ubiegłym roku udało się osiągnąć dopiero w listopadzie.

Rozpoczęte budowy mieszkań

W sierpniu deweloperzy i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 23 971 mieszkań, co było wynikiem o 7,5 proc. niższym niż w lipcu. Na place budów napłynęło więc sezonowe spowolnienie obserwowane także w dwóch poprzednich latach. Pod względem liczby rozpoczętych budów tegoroczny sierpień był jednak mimo wszystko najlepszym ósmym miesiącem w historii. Względem poprzedniego roku oraz sierpnia 2019 r. zanotowano o 23 proc. więcej nowych inwestycji.

fot. Bankier.pl /

Po raz pierwszy od lutego inwestorzy indywidualni rozpoczęli poniżej 10 tys. nowych budów. Był to jednak wynik o 16 proc. wyższy względem ubiegłego roku. Wzrost o blisko 28 proc. zanotowali z kolei deweloperzy, którzy rozpoczęli budowę 14 031 mieszkań. W relacji do lipca obie grupy inwestorów zanotowały obniżkę odpowiednio o 7,6 proc. i 6,8 proc.

Pomimo nieznacznego spowolnienia obserwowanego w sierpniu trwający rok wciąż zapowiada się na rekordowy. Od początku roku do końca sierpnia rozpoczęto bowiem budowę 194,5 tys. nowych mieszkań, co oznacza wzrost o 38 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym względzie wyższą dynamikę odnotowano w przypadku deweloperów (+52 proc. r/r) niż w przypadku inwestorów indywidualnych (+20 proc. r/r).

Pozwolenia na budowę mieszkań

W relacji do lipca spadła także liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. Polskie urzędy wydały w sierpniu dokumenty zezwalające na rozpoczęcie prac przy budowie 26 848 lokali mieszkalnych. Było ich zatem o 7 proc. mniej niż w lipcu. Spadek ożywienia wśród inwestorów w relacji miesięcznej miał jednak miejsce zarówno w sierpniu 2020 jak i 2019 r.

Jednocześnie tegoroczny wynik był o 26 proc. wyższy od ubiegłorocznego i o ok. 20 proc. wyższy od zanotowanego w 2019 i 2018 r. Również pod względem liczby wydanych pozwoleń tegoroczny sierpień był najlepszy w historii pomiarów.

fot. Bankier.pl /

Na podstawie pozwoleń wydanych w sierpniu deweloperzy będą mogli rozpocząć w przyszłości budowę 16,1 tys. nowych mieszkań (-6,5 proc. m/m i +34 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni będą mogli rozpocząć pracę przy budowie 10,7 tys. domów jednorodzinnych (-9,4 proc. m/m i + 25,3 proc. r/r).

Od początku roku urzędy wydały już 227,4 tys. pozwoleń na budowę nowych lokali mieszkalnych – o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Mieszkania oddane do użytku

Tegoroczne wyniki niosą także spore szanse na ustanowienie rekordu w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytku. Sierpień był trzecim miesiącem z rzędu, kiedy to w Polsce oddano do użytku ponad 18 tys. lokali mieszkalnych. Przybyło ich dokładnie 18 861, co przełożyło się na wzrost o 4,4 proc. względem lipca oraz o 13 proc. w relacji do sierpnia 2020 r.

fot. Bankier.pl /

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytku blisko 11,5 tys. nowych mieszkań (+8 proc. m/m i +14 proc. r/r), z kolei po stronie inwestorów indywidualnych zapisano 7 tys. oddanych do użytku domów jednorodzinnych (-2 proc. m/m i +18,7 proc. r/r).

Od początku roku w Polsce przybyło 142,5 tys. nowych mieszkań, co jest wynikiem o 4 proc. wyższym względem pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. O ile biorąc pod uwagę dane za wszystkie dotychczasowe miesiące inwestorzy indywidualni oddali do użytku o 22,6 proc. więcej nowych domów niż przed rokiem, o tyle deweloperzy wciąż w tym aspekcie znajdują się pod kreską. Nowych mieszkań było bowiem o 6,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.