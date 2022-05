GUS: Ruch na budowach mieszkań wciąż spada w dwucyfrowym tempie

/ Shutterstock

Liczba budów rozpoczynanych przez deweloperów nadal spada w dwucyfrowym tempie – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Znacznie mniejszy ruch widać także na budowach domów jednorodzinnych. Zamiast na placach budowy praca wre w urzędach, gdzie deweloperzy w kwietniu toczyli boje o zezwolenia na przyszłe inwestycje.

Rozpoczęte budowy mieszkań

W kwietniu deweloperzy rozpoczęli budowę 11 095 mieszkań. Był to wynik o 14,8 proc. niższy niż w marcu oraz jednocześnie o blisko 27 proc. niższy niż przed rokiem. Tym samym utrzymany został obserwowany już w marcu trend spadkowy w relacji rocznej. Rozpoczętych w kwietniu 2022 r. nowych budów było także mniej niż w przed trzema i czterema laty. Tegoroczny kwiecień był drugim najgorszym miesiącem pod względem liczby rozpoczętych budów od lutego 2021 r.

Bankier.pl

Mniejszy ruch panował także na budowach prowadzonych przez inwestorów indywidualnych, którzy w kwietniu 2022 r. ruszyli z budową 8790 domów jednorodzinnych, co było wynikiem o 14,7 proc. niższym niż w marcu oraz o 20 proc. niższym względem kwietnia 2021 r.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. w Polsce rozpoczęto budowę 73 460 lokali mieszkalnych (-18,3 proc. r/r). Mocniejszy spadek w ujęciu rocznym zapisano po stronie deweloperów, którzy rozpoczęli prace przy budowie 42 770 mieszkań, co było wynikiem o 22,6 proc. niższym od osiągniętego w analogicznym okresie 2021 r. Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w tym czasie budowę 29 645 domów jednorodzinnych (-10,5 proc. r/r).

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec kwietnia 2022 r. w budowie pozostawało 871,3 tys. mieszkań – 2,9 proc. więcej niż pod koniec kwietnia 2021 r.

Pozwolenia na budowę

Znacznie tłoczniej niż na placach budów było w kwietniach w urzędach wydających pozwolenia na budowę. Deweloperzy uzyskali 18 209 takich dokumentów – o 8 proc. więcej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni uzyskali w tym czasie pozwolenia uprawniające do budowy 8948 domów (-12,4 proc. m/m i -12,5 proc. r/r).

Bankier.pl

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. polskie urzędy wydały 105 644 pozwolenia na budowę lokali mieszkalnych. Na ich podstawie deweloperzy mogą wybudować 70 229 mieszkań (-4,6 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni mogą rozpocząć prace przy budowie 33 371 domów (-10,6 proc. r/r).

Mieszkania oddane do użytku

Niższa niż przed rokiem, choć nieznacznie, była także liczba mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów w kwietniu 2022 r. Do użytku przekazano 11 250 lokali mieszkalnych (+0,7 proc. m/m i -1,6 proc. r/r). Na podobnym poziomie jak w kwietniu 2021 r. kształtowała się także liczba domów jednorodzinnych oddanych do użytku przez inwestorów indywidualnych (7427).

Bankier.pl

Inwestorzy indywidualni mogą zapisać pierwsze cztery miesiące roku na plusie. W tym czasie oddali do użytku 31 626 domy – o 10,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Z kolei deweloperzy od początku roku do końca kwietnia oddali do użytku 40 599 mieszkań – o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem.