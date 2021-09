GUS: Milion mieszkań w Polsce bez toalety i łazienki

fot. Andrzej Bogacz / /

Wciąż aż 900 tys. polskich mieszkań nie ma dostępu do toalety, a 1,2 mln do łazienki – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r. Skracają się za to kolejki po mieszkania komunalne. Ich użytkownicy w 2020 r. mogli liczyć także na wyższe dopłaty do czynszów.

Pękło 15 milionów

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2020 r. w Polsce istniało 15,02 mln mieszkań – o 202 tys. więcej niż rok wcześniej. Ich łączna powierzchnia wyniosła 1 118,8 mln mkw., co oznacza, że przeciętny lokal mieszkalny w Polsce miał ok. 74 mkw. powierzchni i niespełna 4 izby (pokoje łącznie z kuchniami)

Ponad 71 proc. nowych mieszkań, które oddano do użytku w 2020 r. powstało w miastach. Łącznie na terenach miejskich zlokalizowanych jest już nieco ponad 10 mln lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 658 mln mkw. (średnio 65 mkw. na mieszkanie). Na terenach wiejskich zbudowano w 2020 r. 57,7 tys. mieszkań, co pozwoliło zbliżyć się do 5 mln lokali, które średnio mierzyły 94 mkw.

Przestrzeń życiowa rośnie w ślimaczym tempie

Choć w 2020 r. w Polsce deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku najwięcej mieszkań od 40 lat, to jednak żeby zapełnić lukę mieszkaniową, wciąż brakuje w Polsce kilku milionów nowych lokali mieszkalnych. Jak wynika z danych GUS, na koniec 2020 r. na statystyczne polskie mieszkanie przypadało średnio 2,55 lokatorów – to wynik jedynie o 0,04 niższy niż rok wcześniej.

Wyższy współczynnik osiągnięto na wsi, gdzie na statystyczny lokal mieszkalny przypadało średnio 3,16 osób (w mieście średnio 2,26). Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę średnią powierzchnię przypadającą na mieszkańca w mieście i na wsi, wyniki będą bardziej zbliżone i wyniosły odpowiednio 28,7 mkw. i 30 mkw.

Przestrzeń życiowa przypadająca na statystycznego Polaka względem 2019 r. nieznacznie wzrosła. Lokatorzy mieszkań położonych w miastach mieli do dyspozycji średnio o 0,6 mkw. więcej. Na wsi ten współczynnik wzrósł w ciągu roku o 0,5 mkw.

Jak z kolei wynika z raportu Deloitte „Property Index 2021” na 1 tys. mieszkańców przypadało średnio 5,79 mieszkań oddanych do użytku – najwięcej w Europie. Z drugiej jednak strony również na 1 tys. mieszkańców w Polsce w 2020 r. przypadały niespełna 393 mieszkania, co plasowało Polskę w drugiej części europejskiej stawki.

Z danych zebranych przez Deloitte wynika, że aby Polska osiągnęła współczynnik 500 lokali mieszkalnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, w naszym kraju musiałoby powstać dodatkowe 4,7 mln mieszkań. Żeby poprawić wynik liderującej Portugalii (581,9), w Polsce powinno istnieć 22,9 mln mieszkań, czyli o blisko 8 mln więcej niż obecnie.

Milion mieszkań wciąż bez łazienki i toalety

Zgodnie z danymi GUS, tylko w minimalnym stopniu postępuje rozwój warunków sanitarnych w polskich domach i mieszkaniach. W 2020 r. do wodociągu podłączone było 97 proc. mieszkań (+0,1 p.p. r/r), toaletę posiadało 94 proc. lokali (+0,1 p.p. r/r), a w łazienkę 91,8 proc. mieszkań (+0,1 p.p.).

Dane te oznaczają, że wciąż dostępu do toalety nie miało 900 tys. mieszkań, a w łazienkę wyposażonych nie było 1,23 mln lokali mieszkalnych znajdujących się w Polsce.

Wciąż mamy do czynienia ze znacznymi dysproporcjami w wyposażeniu mieszkań pomiędzy miastem a wsią. Na wsi łazienki nie posiadał co szósty lokal mieszkalny (16,7 proc.), a ustępu niemal co ósmy (13,2 proc.). W miastach było to odpowiednio 4,3 proc. oraz 2,7 proc. mieszkań.

Krótsze kolejki po mieszkania komunalne

Pod koniec 2020 r. lokale komunalne od gmin wynajmowało 648 374 gospodarstw domowych – o 1 proc. więcej niż pod koniec 2019 r. Przeciętnie takie mieszkanie miało 44,3 mkw. powierzchni.

Względem 2019 r. spadła natomiast liczba mieszkań socjalnych. Pod konie 2020 r. gminy miały podpisane 65 846 umów na najem takich lokali – o 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Lokale socjalne były, rzecz jasna, mniejsze od komunalnych. Średnio mierzyły 34 mkw.

Wciąż na lokale komunalne czeka ponad 100 tys. polskich rodzin. Na koniec 2020 r. kolejka wynosiła 136 156 gospodarstw domowych. Była jednak o blisko 10 proc. krótsza niż rok wcześniej. W tym samym czasie na mieszkania socjalne czekało 74 859 rodzin – o 7,8 proc. mniej niż pod koniec 2019 r. Większość z nich (57,5 proc.) do lokali socjalnych miało przeprowadzić się w ramach wyroków eksmisyjnych z mieszkań komunalnych.

Wyższe dodatki do czynszów

W porównaniu z 2019 r. spadła także liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych. W całym 2020 r. gminy wypłaciły ponad 2,6 mln (-10 proc. r/r) takich świadczeń na łączną kwotę 580,8 mln (-2,5 proc. r/r). Tym samym wzrosła przeciętna wysokość dodatku. W 2020 r. wynosiła ona średnio 225,48 zł miesięcznie – było to o blisko 19 zł/mies. więcej niż w 2019 r.