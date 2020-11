GPW znów zielona. Pomogło otwarcie sklepów

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Kolejny udany dzień ma za sobą WIG20. Mocne wzrosty notowały m.in. banki i spółki paliwowe. Ciekawą sesję mają za sobą spółki odzieżowe, które reagowały na informacje o otwarciu galerii handlowych.

Wzrostem o 0,6 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20, choć w trakcie dnia wynik był jeszcze bardziej okazały. Zieleń przeważała także na innych głównych indeksach GPW. O 0,7 proc. w górę poszedł WIG, 1 proc. zyskał mWIG40, a 0,7 proc. sWIG80. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł.

Co istotne WIG20 znów wyróżniał się na europejskim tle. Wprawdzie nie odstawał aż tak jak w piątek, mimo wszystko jednak polski indeks ma za sobą kolejną sesję z rzędu ze stopą zwrotu plasującą go w europejskiej czołówce. Udany jest zresztą niemal cały listopad, w którym WIG20 zyskał już 20,8 proc. Dla porównania najlepsza w XXI wieku miesięczna stopa zwrotu to... 20,9 proc. Osiągnięta została w październiku 2001 roku.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Być może częściowo za dobrymi nastrojami na GPW stoją weekendowe decyzje rządu, przede wszystkim ta o otwarciu galerii handlowych. "Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym" - mogliśmy przeczytać na stronie gov.pl.

Od rana zyskiwały zatem np. spółki odzieżowe, choć akurat ich losy w ciągu sesji potoczyły się dość różnie. Przykładowo CCC, choć mocno weszło w dzień, później spuściło nieco z tonu i zyskało ostatecznie tylko 1,2 proc. LPP w ogóle zakończyło dzień na minusie (-1 proc.). Warto jednak pamiętać, że spółki te dość dobrze przygotowały się do rywalizacji o klienta internetowego. Więcej entuzjazmu widać było po mniejszych spółkach z branży. Esotiq zyskał 25 proc., Monnari 20 proc., a Intersport 17,7 proc. Na uwagę zasługiwały także 6-proc. wzrosty Wojasa i 3,7-proc. Wittchena.

Poluzowanie obostrzeń handlowych dobrze wpisało się jednak w szerszy trend obserwowany w listopadzie. A więc rosnących nadziei na opanowanie pandemii (choćby za sprawą zaawansowania prac nad szczepionkami) i co za tym idzie wzrostów firm, które do tej pory z powodu lockdownu były przeceniane. I tak liderem wzrostów w WIG20 był dziś Orlen (+5 proc.) i to mimo że obostrzenia dotyczące ferii mogą ograniczyć popyt na paliwa. Dobrze radziły sobie też banki na czele z drożejącymi o ponad 3 proc. akcjami Pekao i PKO BP.

W dół szły z kolei notowania spółek "covidoodpornych". Allegro i Dino, które po otwarciu galerii mogą stracić część klientów, poszły dziś w dół odpowiednio o 2,2 i 4,5 proc. To właśnie ten duet przewodził spadkom w WIG20. Dodatkowo Allegro napisało tym samym kolejny rozdział o niestabilności swoich notowań. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule "Allegro ze skrajności w skrajność. Chwiejny lider GPW".

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3463,04 -0,13 -0,09 8,26 -6,08 -7,53 DAX Niemcy 13126,97 -0,08 -0,09 3,81 -0,28 -0,92 FTSE 100 W.Brytania 6347,66 -0,06 -1,15 8,32 -13,36 -15,84 CAC 40 Francja 5492,15 -0,07 0,38 11,86 -6,80 -8,13 IBEX 35 Hiszpania 7981,20 0,04 -0,06 15,78 -13,76 -16,42 FTSE MIB Włochy 21701,79 -0,02 1,81 12,53 -6,70 -7,68 ASE Grecja 700,43 0,14 1,31 14,39 -21,41 -23,59 BUX Węgry 38319,06 0,30 2,42 13,86 -13,02 -16,85 PX Czechy 955,22 1,39 4,79 10,67 -11,71 -14,38 RTS INDEX (w USD) Rosja 1256,81 -0,47 -0,93 7,97 -13,65 -18,86 BIST 100 Turcja 1314,25 -0,73 1,64 10,38 23,30 14,86 WIG 20 Polska 1832,04 0,61 1,84 11,35 -16,28 -14,79 WIG Polska 52734,84 0,73 1,55 10,22 -8,86 -8,82 mWIG 40 Polska 3725,77 1,03 0,39 6,43 -0,23 -4,67 Źródło: PAP

Adam Torchała